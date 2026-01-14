Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Siracusa

Nel corso dei prossimi giorni l’Italia continuerà a essere interessata da una circolazione anticiclonica, responsabile di un quadro meteo nel complesso stabile, ma non privo di nuvolosità diffusa, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo i settori tirrenici. Le correnti umide meridionali nei bassi strati favoriranno la formazione di nubi basse e stratificate, con la possibilità di deboli e occasionali precipitazioni concentrate tra Nord-Ovest e Toscana.

Verso la fine della settimana, tuttavia, i segnali modellistici confermano un progressivo indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale, che aprirà la strada all’avvicinamento di una ampia saccatura atlantica, inizialmente più attiva sull’Europa occidentale ma in grado di influenzare anche il tempo sull’Italia a partire da venerdì, segnando l’avvio di una fase più dinamica.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Catania, Lampedusa, Siracusa

a Catania, Lampedusa, Siracusa +17°C a Foggia, Gela, Olbia, Palermo, Trapani

a Foggia, Gela, Olbia, Palermo, Trapani +16°C a Alghero, Bari, Cagliari, Lecce, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma

a Alghero, Bari, Cagliari, Lecce, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma +15°C a Albenga, Brindisi, Genova, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Latina, Messina, Pescara, Pisa, Viterbo

a Albenga, Brindisi, Genova, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Latina, Messina, Pescara, Pisa, Viterbo +14°C a Ancona, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Ancona, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, S.Maria Di Leuca +13°C a Firenze, Frosinone, Perugia, Siena

a Firenze, Frosinone, Perugia, Siena +12°C a Avellino, Benevento, L’Aquila, Pesaro, Rieti

a Avellino, Benevento, L’Aquila, Pesaro, Rieti +11°C a Campobasso

a Campobasso +10°C a Potenza, Torino

a Potenza, Torino +8°C a Bologna, Bolzano, Cuneo, Trieste

a Bologna, Bolzano, Cuneo, Trieste +7°C a Cervia, Padova, Rimini, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Cervia, Padova, Rimini, Treviso, Udine, Venezia, Verona +6°C a Bergamo, Brescia, Forlì, Milano, Novara, Parma, Piacenza

a Bergamo, Brescia, Forlì, Milano, Novara, Parma, Piacenza +2°C a Aosta

