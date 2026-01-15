Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Catania

Tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio una perturbazione in risalita dal Nord Africa determinerà una fase di tempo instabile, con effetti più evidenti su Nord-Ovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Nonostante il peggioramento, il quadro termico resterà insolitamente mite, sostenuto dalla persistenza di correnti meridionali che manterranno le temperature superiori alle medie stagionali su gran parte del Paese. Nel corso di domenica 18 e lunedì 19 gennaio una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà l’Italia, riportando condizioni di maltempo diffuso soprattutto sugli stessi settori più esposti. Anche in questa fase, le temperature si manterranno inizialmente oltre la norma, per poi avviare un progressivo calo a partire dalla fine del weekend. Con l’inizio della prossima settimana, i valori termici tenderanno così a rientrare gradualmente nelle medie del periodo, segnando una fase più coerente con la climatologia invernale.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Catania

a Catania +18°C a Lampedusa, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Lampedusa, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +17°C a Gela, Lamezia Terme, Palermo

a Gela, Lamezia Terme, Palermo +16°C a Alghero, Cagliari, Lecce, Messina, Olbia, Roma

a Alghero, Cagliari, Lecce, Messina, Olbia, Roma +15°C a Albenga, Ancona, Brindisi, Crotone, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Latina, Napoli, Pescara, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Albenga, Ancona, Brindisi, Crotone, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Latina, Napoli, Pescara, Pisa, S.Maria Di Leuca +14°C a Foggia, Genova, Perugia, Viterbo

a Foggia, Genova, Perugia, Viterbo +13°C a Bari, Firenze

a Bari, Firenze +12°C a Rieti

a Rieti +10°C a Udine

a Udine +9°C a Bolzano, Brescia, Cuneo, Padova, Treviso, Trieste, Verona

a Bolzano, Brescia, Cuneo, Padova, Treviso, Trieste, Verona +8°C a Cervia, Rimini, Torino, Venezia

a Cervia, Rimini, Torino, Venezia +7°C a Bergamo, Bologna, Forlì, Milano, Novara, Parma

a Bergamo, Bologna, Forlì, Milano, Novara, Parma +6°C a Piacenza.

