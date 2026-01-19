Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Palermo

Si è aperta una settimana di elevata complessità meteorologica per il Sud Italia e le Isole Maggiori, interessate da una fase di maltempo severo destinata a produrre impatti significativi sul territorio. Sono in atto precipitazioni molto abbondanti, localmente torrenziali, con accumuli complessivi tra 200 e 400 mm entro martedì 20, associati a venti di tempesta con raffiche che potranno raggiungere 120–130 km/h. Il quadro è completato da mari molto agitati o grossi, con onde fino a 6–7 metri a ridosso delle coste, e da mareggiate intense lungo i litorali maggiormente esposti.

All’origine di questa fase critica vi è un ciclone mediterraneo, denominato “Harry” nell’ambito dello Storm Naming europeo, che seguirà una traiettoria lenta tra le coste algerine, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, per poi traslare verso lo Ionio, dove inizierà ad attenuarsi non prima di giovedì 22.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Palermo

a Palermo +18°C a Lampedusa, Trapani

a Lampedusa, Trapani +16°C a Catania, Guidonia, Pantelleria, Reggio Calabria

a Catania, Guidonia, Pantelleria, Reggio Calabria +15°C a Alghero, Gela, Latina, Messina, Siracusa

a Alghero, Gela, Latina, Messina, Siracusa +14°C a Benevento, Cagliari, Grosseto, Lamezia Terme, Olbia, Roma

a Benevento, Cagliari, Grosseto, Lamezia Terme, Olbia, Roma +13°C a Frosinone, Pisa, Rieti, Siena, Viterbo

a Frosinone, Pisa, Rieti, Siena, Viterbo +12°C a Ancona, Brindisi, Firenze, Genova, Lecce, Perugia, Pescara

a Ancona, Brindisi, Firenze, Genova, Lecce, Perugia, Pescara +11°C a Albenga, Bari, Bolzano, Crotone, Foggia, Grottaglie, Napoli, Pesaro, Rimini, S. Maria Di Leuca

a Albenga, Bari, Bolzano, Crotone, Foggia, Grottaglie, Napoli, Pesaro, Rimini, S. Maria Di Leuca +10°C a Cervia, Cosenza, Termoli

a Cervia, Cosenza, Termoli +9°C a Avellino, Brescia, Forlì, Norcia, Verona

a Avellino, Brescia, Forlì, Norcia, Verona +8°C a L’Aquila

a L’Aquila +7°C a Bergamo, Milano, Novara, Treviso, Venezia

a Bergamo, Milano, Novara, Treviso, Venezia +6°C a Bologna, Campobasso, Cuneo, Potenza, Torino, Udine

a Bologna, Campobasso, Cuneo, Potenza, Torino, Udine +5°C a Aosta, Parma, Piacenza, Trieste.

