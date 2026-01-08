Meteo, le temperature massime di oggi: -1°C a Rovigo

Tra la fine di venerdì 9 gennaio e la giornata di sabato 10, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole. Sono previste precipitazioni diffuse, con nevicate lungo l’Appennino che, nelle fasi più intense, potranno spingersi anche a quote relativamente basse. Il Nord Italia resterà invece in gran parte ai margini del maltempo, con fenomeni scarsi o assenti; solo sui settori alpini di confine non si escludono deboli nevicate intermittenti.

La fase perturbata sarà accompagnata da una marcata ventosità, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole. Nella giornata di venerdì prevarranno correnti occidentali più miti, responsabili di un temporaneo rialzo termico, mentre sabato l’ingresso di venti settentrionali freddi e sostenuti favorirà un nuovo e generale calo delle temperature, accentuando la sensazione di freddo e riportando condizioni pienamente invernali su gran parte del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+16°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +15°C a Alghero, Gela, Lampedusa, Palermo, Siracusa, Trapani

a Alghero, Gela, Lampedusa, Palermo, Siracusa, Trapani +14°C a Olbia, Pantelleria

a Olbia, Pantelleria +13°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +12°C a Crotone, Lamezia Terme, Messina

a Crotone, Lamezia Terme, Messina +11°C a Albenga, Genova, Latina

a Albenga, Genova, Latina +10°C a Benevento, Napoli

a Benevento, Napoli +9°C a Brindisi, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Lecce, S.Maria Di Leuca, Termoli, Vasto

a Brindisi, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Lecce, S.Maria Di Leuca, Termoli, Vasto +8°C a Ancona, Bari

a Ancona, Bari +7°C a Frosinone, Guidonia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Trieste

a Frosinone, Guidonia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Trieste +6°C a Milano, Pesaro

a Milano, Pesaro +5°C a Avellino, Bergamo, Cuneo, Firenze, Gorizia, Modena, Novara

a Avellino, Bergamo, Cuneo, Firenze, Gorizia, Modena, Novara +4°C a Aosta, L’Aquila, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Rimini, Udine, Viterbo

a Aosta, L’Aquila, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Rimini, Udine, Viterbo +3°C a Bologna, Brescia, Forlì, Lugo di Romagna, Padova, Potenza, Rieti, Trento, Treviso, Verona

a Bologna, Brescia, Forlì, Lugo di Romagna, Padova, Potenza, Rieti, Trento, Treviso, Verona +2°C a Cervia, Perugia, Siena, Venezia, Vicenza

a Cervia, Perugia, Siena, Venezia, Vicenza +1°C a Sondrio

a Sondrio +0°C a Argenta, Bolzano, Campobasso, Ferrara, Norcia

a Argenta, Bolzano, Campobasso, Ferrara, Norcia -1°C a Rovigo

