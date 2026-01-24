Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Lamezia Terme

Un nuovo impulso perturbato di origine atlantica è in rapido avvicinamento all’Italia e determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo già a partire dalla serata odierna. Le prime piogge interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Nord, accompagnate da nevicate a quote medio-basse sui rilievi settentrionali, in un contesto termico pienamente invernale. Nel corso di domani, domenica 25 gennaio, la perturbazione attraverserà gran parte della Penisola, estendendo il maltempo a molte regioni, con precipitazioni diffuse e nuove nevicate sulle aree montuose, in particolare tra Centro e Nord. Il Nord-Ovest potrebbe rimanere in parte ai margini dei fenomeni più organizzati, mentre il resto del Paese sarà coinvolto da una fase instabile e perturbata, con clima freddo e condizioni spesso avverse.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +19°C a Siracusa

a Siracusa +18°C a Catania, Lampedusa, Palermo, Reggio Calabria

a Catania, Lampedusa, Palermo, Reggio Calabria +17°C a Bari, Cagliari, Gela, Lecce

a Bari, Cagliari, Gela, Lecce +16°C a Alghero, Brindisi, Grottaglie, Messina, Olbia, Pantelleria, Roma, Termoli, Trapani

a Alghero, Brindisi, Grottaglie, Messina, Olbia, Pantelleria, Roma, Termoli, Trapani +15°C a Benevento, Crotone, Foggia, Grosseto, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Benevento, Crotone, Foggia, Grosseto, Napoli, S.Maria Di Leuca +14°C a Perugia, Pescara, Viterbo

a Perugia, Pescara, Viterbo +13°C a Avellino

a Avellino +12°C a Albenga, Firenze, Pisa, Rieti

a Albenga, Firenze, Pisa, Rieti +11°C a Ancona, Potenza

a Ancona, Potenza +10°C a Campobasso, L’Aquila, Pesaro

a Campobasso, L’Aquila, Pesaro +9°C a Padova, Treviso, Venezia

a Padova, Treviso, Venezia +8°C a Rimini, Verona

a Rimini, Verona +7°C a Bergamo, Brescia, Cervia, Genova, Milano, Udine

a Bergamo, Brescia, Cervia, Genova, Milano, Udine +6°C a Aosta, Bologna, Cuneo, Forlì, Novara, Parma, Torino

a Aosta, Bologna, Cuneo, Forlì, Novara, Parma, Torino +5°C a Bolzano, Piacenza.

