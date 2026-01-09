Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Morro D’Oro

L’Italia continua a essere interessata da una marcata dinamica termica, con scenari molto diversi tra Nord e Centro-Sud. Mentre al Settentrione il freddo resta persistente e questa prima parte di gennaio si avvia a essere ricordata come una delle più rigide dell’ultimo decennio, sulle regioni centro-meridionali si assiste a una rapida alternanza tra fasi miti e nuove irruzioni fredde. Dopo il temporaneo rialzo termico in atto, legato all’afflusso di correnti sud-occidentali più miti e umide che hanno spinto le temperature su valori insolitamente elevati per il periodo, già dalla prossima notte è previsto un nuovo ingresso di aria fredda. Contestualmente, la perturbazione in transito completerà il suo attraversamento della Penisola e dei mari circostanti, determinando una fase di maltempo diffuso, con piogge, nevicate fino a quote collinari, venti forti o tempestosi e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Nel corso di domenica le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare, ma la tregua sarà breve: un ulteriore impulso freddo dai Balcani raggiungerà rapidamente le regioni adriatiche e, successivamente, l’estremo Sud, favorendo una fase di neve a quote molto basse tra la fine di domenica e le prime ore di lunedì.

Tra sabato e lunedì è atteso il culmine del raffreddamento, con un calo termico generalizzato che coinvolgerà anche la Sicilia, riportando un clima pienamente invernale su gran parte del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Morro D'Oro (TE)

+19°C a Catania, Giulianova, Reggio Calabria, Vasto

+18°C a Chieti, Pescara, Siracusa, Termoli

a Chieti, Pescara, Siracusa, Termoli +17°C a Ancona, Bari, Cagliari, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Messina, Olbia

a Ancona, Bari, Cagliari, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Messina, Olbia +16°C a Alghero, Benevento, Brindisi, Crotone, Gela, Lampedusa, Lecce, Napoli, Palermo, Pantelleria

a Alghero, Benevento, Brindisi, Crotone, Gela, Lampedusa, Lecce, Napoli, Palermo, Pantelleria +15°C a Latina, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Latina, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani +14°C a Firenze, Perugia, Pisa, Viterbo

a Firenze, Perugia, Pisa, Viterbo +13°C a Albenga, Avellino, Genova, Rieti

a Albenga, Avellino, Genova, Rieti +12°C a Guidonia, Siena

a Guidonia, Siena +11°C a Campobasso, L’Aquila

a Campobasso, L’Aquila +10°C a Potenza

a Potenza +9°C a Frosinone

a Frosinone +7°C a Trieste

a Trieste +6°C a Pesaro

a Pesaro +5°C a Torino, Treviso, Udine, Venezia

a Torino, Treviso, Udine, Venezia +4°C a Aosta, Cuneo, Padova, Rimini, Verona

a Aosta, Cuneo, Padova, Rimini, Verona +3°C a Bologna, Milano, Parma

a Bologna, Milano, Parma +2°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Cervia, Forlì, Novara, Piacenza

