Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Siracusa

Un vasto sistema perturbato di origine atlantica, identificato come Kristin dall’Istituto Portoghese del Mare e dell’Atmosfera, continuerà a influenzare il tempo sull’Italia anche nelle prossime ore. Il quadro resterà marcatamente instabile, con piogge diffuse e localmente intense, in particolare su Liguria, Venezie e regioni tirreniche, mentre sui rilievi del Nord sono attese nevicate abbondanti. I venti si manterranno forti o burrascosi su gran parte dei mari, con mareggiate rilevanti lungo le coste esposte, soprattutto sui versanti occidentali.

La fase perturbata non si esaurirà rapidamente: nei prossimi giorni è previsto un ulteriore peggioramento, specie su Centro-Sud e Isole, a causa del continuo transito di nuovi impulsi atlantici. Entro il fine settimana, altre quattro perturbazioni attraverseranno la Penisola, determinando accumuli pluviometrici elevati su diverse aree. In molte zone si potranno raggiungere 80–100 mm di pioggia, con picchi superiori ai 150 mm soprattutto sul basso Tirreno, dove aumenterà il rischio di criticità idrogeologiche.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Siracusa

a Siracusa +19°C a Catania

a Catania +18°C a Lampedusa, Messina, Reggio Calabria

a Lampedusa, Messina, Reggio Calabria +17°C a Gela, Lamezia Terme, Trapani

a Gela, Lamezia Terme, Trapani +16°C a Cagliari, Crotone, Palermo, Pantelleria

a Cagliari, Crotone, Palermo, Pantelleria +15°C a Alghero, Foggia, Latina, Napoli, Olbia, Termoli

a Alghero, Foggia, Latina, Napoli, Olbia, Termoli +14°C a Bari, Brindisi, Grosseto, Grottaglie, Lecce, Pescara, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca

a Bari, Brindisi, Grosseto, Grottaglie, Lecce, Pescara, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca +13°C a Ancona, Guidonia, Rimini

a Ancona, Guidonia, Rimini +12°C a Cervia, Firenze, Forlì, Frosinone, Perugia, Trieste, Viterbo

a Cervia, Firenze, Forlì, Frosinone, Perugia, Trieste, Viterbo +11°C a Venezia

a Venezia +10°C a Rieti, Verona

a Rieti, Verona +9°C a Bologna, Genova, Padova, Treviso

a Bologna, Genova, Padova, Treviso +8°C a Albenga

a Albenga +7°C a Bergamo, Brescia, Parma, Udine

a Bergamo, Brescia, Parma, Udine +6°C a Cuneo, Milano, Piacenza, Torino

a Cuneo, Milano, Piacenza, Torino +5°C a Aosta, Novara

a Aosta, Novara +1°C a Bolzano

