Meteo, le temperature massime di oggi: +2°C a Campobasso

Tra lunedì 12 gennaio e l’avvio della settimana successiva si andrà progressivamente esaurendo la fase fredda che ha contraddistinto l’inizio del mese, alimentata da reiterati afflussi di aria artica convogliati verso l’Italia da correnti settentrionali. La configurazione sinottica è destinata a cambiare rapidamente: un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale tenderà a coinvolgere gran parte della Penisola, favorendo condizioni di tempo stabile e un sensibile rialzo termico, più marcato al Centro-Sud e sulle Isole, dove le temperature si porteranno in linea o localmente al di sopra delle medie stagionali.

Già nel corso di lunedì si noterà una netta attenuazione della ventilazione fredda: Bora e Maestrale perderanno rapidamente intensità, lasciando spazio a correnti più miti e umide di Libeccio sui bacini occidentali e su parte del Centro-Nord. Farà eccezione il settore ionico e la Puglia, dove la Tramontana continuerà a soffiare con una certa intensità, mantenendo un clima più fresco e ritardando il rialzo termico sul basso Adriatico.

Temperature massime registrate in Italia

+15°C a Lampedusa

a Lampedusa +14°C a Albenga, Catania

a Albenga, Catania +13°C a Alghero, Cagliari, Gela, Genova, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trapani

a Alghero, Cagliari, Gela, Genova, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trapani +12°C a Firenze, Grosseto, Messina, Novara, Pantelleria, Pisa, Roma, Verona

a Firenze, Grosseto, Messina, Novara, Pantelleria, Pisa, Roma, Verona +11°C a Bari, Brindisi, Crotone, Grottaglie, Lecce, Napoli, Siena, S.Maria Di Leuca, Torino

a Bari, Brindisi, Crotone, Grottaglie, Lecce, Napoli, Siena, S.Maria Di Leuca, Torino +10°C a Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cuneo, Foggia, Milano, Parma, Piacenza, Termoli

a Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cuneo, Foggia, Milano, Parma, Piacenza, Termoli +9°C a Padova, Perugia, Rieti, Viterbo

a Padova, Perugia, Rieti, Viterbo +8°C a Ancona, Treviso, Venezia

a Ancona, Treviso, Venezia +7°C a Avellino, Pesaro, Rimini, Vasto

a Avellino, Pesaro, Rimini, Vasto +6°C a Cervia, Chieti, Forlì, L’Aquila, Pescara, Trieste, Udine

a Cervia, Chieti, Forlì, L’Aquila, Pescara, Trieste, Udine +3°C a Potenza

a Potenza +2°C a Campobasso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: