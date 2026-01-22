Meteo, le temperature massime di oggi: +2°C a Piacenza

Il quadro meteorologico sull’Italia mostra un nuovo peggioramento in arrivo, con una sequenza di impulsi perturbati destinati a interessare gran parte del Paese. Venerdì una rapida perturbazione di origine atlantica raggiungerà dapprima il Centro-Nord, per poi estendersi anche al Sud entro le prime ore di sabato. In questa fase, tra la sera e la notte di venerdì, sono attese deboli nevicate a quote molto basse sul Nord-Ovest, localmente fino a 200–300 metri, specie tra Piemonte e aree interne liguri.

Nel corso di sabato, mentre il primo sistema tenderà ad allontanarsi verso i Balcani, una nuova perturbazione più organizzata avanzerà dal Mediterraneo occidentale, interessando inizialmente la Sardegna. Tra la notte di sabato e la giornata di domenica, il fronte perturbato attraverserà gran parte della Penisola, determinando piogge diffuse, ulteriori nevicate a bassa quota sul Piemonte e sull’entroterra ligure, oltre a un rinforzo dei venti e del moto ondoso, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Temperature massime registrate in Italia

+17°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +16°C a Alghero, Lampedusa, Lecce, Reggio Calabria

a Alghero, Lampedusa, Lecce, Reggio Calabria +15°C a Gela, Lamezia Terme, Messina, Olbia, Palermo, Trapani

a Gela, Lamezia Terme, Messina, Olbia, Palermo, Trapani +14°C a Benevento, Cagliari, Crotone, Frosinone, Grottaglie, Guidonia, Latina, Napoli, Pantelleria, Roma, S. Maria di Leuca

a Benevento, Cagliari, Crotone, Frosinone, Grottaglie, Guidonia, Latina, Napoli, Pantelleria, Roma, S. Maria di Leuca +13°C a Brindisi, Perugia, Viterbo

a Brindisi, Perugia, Viterbo +12°C a Bari, Firenze, Foggia, Grosseto, Rieti

a Bari, Firenze, Foggia, Grosseto, Rieti +11°C a Albenga, Avellino, Genova, Pescara, Pisa, Siena

a Albenga, Avellino, Genova, Pescara, Pisa, Siena +10°C a L’Aquila, Ragusa, Termoli

a L’Aquila, Ragusa, Termoli +8°C a Campobasso, Padova, Udine, Venezia, Verona

a Campobasso, Padova, Udine, Venezia, Verona +7°C a Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Potenza, Treviso

a Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Potenza, Treviso +6°C a Bolzano, Cervia, Forlì, Parma, Pesaro, Rimini

a Bolzano, Cervia, Forlì, Parma, Pesaro, Rimini +5°C a Aosta

a Aosta +4°C a Cuneo, Torino

a Cuneo, Torino +2°C a Milano, Piacenza

