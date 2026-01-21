Meteo, le temperature massime di oggi: +3°C a Campobasso

Il ciclone mediterraneo Harry sta entrando in una fase di progressivo indebolimento, mentre il suo baricentro si sposta lentamente verso l’area dei Balcani e della Grecia. Questo movimento favorisce una graduale attenuazione del maltempo sulle regioni meridionali, dove nelle prossime ore si osserverà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da venti in attenuazione e da mari via via meno agitati. La giornata di giovedì 22 sarà caratterizzata da una fase di tregua relativa, pur in un contesto non ancora del tutto stabile. Non mancheranno infatti residui fenomeni precipitativi, soprattutto lungo il basso Tirreno e sulla Puglia, ma con un’intensità decisamente inferiore rispetto ai giorni precedenti.

Tra il pomeriggio e la sera, il quadro atmosferico tornerà però a evolvere. La parte avanzata di una nuova perturbazione atlantica inizierà a farsi strada dal Mediterraneo occidentale, portando le prime piogge sulla Sardegna. Nelle ore successive, i fenomeni tenderanno a estendersi anche a parte del Centro-Nord e, in modo più temporaneo, alla Sicilia, anticipando un nuovo peggioramento atteso per venerdì 23.

Temperature massime registrate in Italia

+16°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +15°C a Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Siracusa

a Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Siracusa +14°C a Albenga, Palermo, Trapani

a Albenga, Palermo, Trapani +13°C a Olbia

a Olbia +12°C a Alghero, Brindisi, Cagliari, Crotone, Gela, Lecce, Pantelleria, S. Maria di Leuca

a Alghero, Brindisi, Cagliari, Crotone, Gela, Lecce, Pantelleria, S. Maria di Leuca +11°C a Bari, Genova, Grottaglie, Latina, Napoli, Pisa

a Bari, Genova, Grottaglie, Latina, Napoli, Pisa +10°C a Firenze, Frosinone

a Firenze, Frosinone +9°C a Grosseto, Guidonia, Ragusa, Roma

a Grosseto, Guidonia, Ragusa, Roma +8°C a Benevento, Cuneo, Novara, Perugia, Pescara, Rieti, Siena, Torino

a Benevento, Cuneo, Novara, Perugia, Pescara, Rieti, Siena, Torino +7°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Foggia, Milano, Padova, Parma, Treviso, Udine, Verona

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Foggia, Milano, Padova, Parma, Treviso, Udine, Verona +6°C a Aosta, Avellino, L’Aquila, Piacenza, Venezia, Viterbo

a Aosta, Avellino, L’Aquila, Piacenza, Venezia, Viterbo +5°C a Ancona, Bologna

a Ancona, Bologna +4°C a Cervia, Forlì, Pesaro, Potenza, Rimini

a Cervia, Forlì, Pesaro, Potenza, Rimini +3°C a Campobasso.

