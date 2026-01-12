Meteo, le temperature massime di oggi: +3°C a Potenza

Con la fine dell’irruzione fredda che ha caratterizzato l’avvio di gennaio, il quadro atmosferico sull’Italia è destinato a cambiare in modo netto. Le correnti settentrionali, responsabili dei ripetuti afflussi di aria artica, lasceranno progressivamente spazio a un robusto promontorio di alta pressione in espansione dal Mediterraneo occidentale. A partire da domani e per buona parte della settimana centrale, prevarranno condizioni di tempo stabile, accompagnate da un sensibile rialzo delle temperature, che si porteranno su valori in linea o localmente superiori alle medie stagionali, soprattutto al Sud e sulle Isole.

Questo nuovo assetto barico, pur garantendo assenza di precipitazioni significative, favorirà però un aumento della nuvolosità bassa su pianure e coste del Nord e lungo i settori tirrenici centrali, con possibili banchi di nebbia, nubi stratificate compatte e occasionali pioviggini, tipiche delle fasi anticicloniche invernali.

Temperature massime registrate in Italia

+15°C a Lampedusa, Olbia

a Lampedusa, Olbia +14°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Gela, Palermo, Pantelleria, Trapani

a Albenga, Alghero, Cagliari, Gela, Palermo, Pantelleria, Trapani +13°C a Catania, Genova

a Catania, Genova +12°C a Ancona, Guidonia, Latina, Reggio Calabria

a Ancona, Guidonia, Latina, Reggio Calabria +11°C a Grosseto, Lamezia Terme, Pesaro, Rimini, Roma, Termoli, Vasto

a Grosseto, Lamezia Terme, Pesaro, Rimini, Roma, Termoli, Vasto +10°C a Foggia, Messina, Napoli, Pescara, Viterbo

a Foggia, Messina, Napoli, Pescara, Viterbo +9°C a Bari, Frosinone, Siena

a Bari, Frosinone, Siena +8°C a Bergamo, Brindisi, Crotone, Lecce, Novara, Perugia, Pisa, Torino, Trieste

a Bergamo, Brindisi, Crotone, Lecce, Novara, Perugia, Pisa, Torino, Trieste +7°C a Avellino, Benevento, Ferrara, Firenze, L’Aquila, Milano, Rieti, S.Maria Di Leuca, Treviso, Udine, Verona

a Avellino, Benevento, Ferrara, Firenze, L’Aquila, Milano, Rieti, S.Maria Di Leuca, Treviso, Udine, Verona +6°C a Bologna, Brescia, Cuneo, Parma, Venezia

a Bologna, Brescia, Cuneo, Parma, Venezia +5°C a Bolzano, Cascia, Cervia, Forli, Piacenza, Rovigo

a Bolzano, Cascia, Cervia, Forli, Piacenza, Rovigo +4°C a Campobasso

a Campobasso +3°C a Norcia, Potenza

a Norcia, Potenza +2°C a Aosta

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: