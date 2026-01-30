Meteo, le temperature massime di oggi: +4°C a Rimini

La configurazione meteo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia resta improntata a una persistente circolazione atlantica, con il continuo susseguirsi di sistemi perturbati che mantengono condizioni di spiccata instabilità. Il mese di gennaio si avvia alla conclusione senza variazioni sostanziali dello schema sinottico: dopo la perturbazione attualmente in transito, destinata ad allontanarsi entro la prossima notte, un nuovo impulso instabile è atteso tra sabato e domenica, con effetti ancora una volta rilevanti.

Le aree più esposte saranno la Sardegna, la Sicilia e le regioni dell’estremo Sud, dove è prevista un’ulteriore fase di maltempo, accompagnata da precipitazioni abbondanti che, nell’arco di circa 48 ore, potranno raggiungere accumuli compresi tra 50 e 100 mm. A rendere la situazione più delicata contribuirà l’approfondimento di una circolazione ciclonica tra Baleari e Sardegna nella giornata di sabato, con successivo spostamento verso lo Ionio meridionale nella giornata di domenica.

Questo assetto favorirà venti forti o localmente tempestosi e mari molto agitati, con condizioni meteo-marine avverse lungo i settori maggiormente esposti, confermando una fase finale di gennaio ancora decisamente perturbata e dinamica.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Siracusa

a Siracusa +19°C a Catania

a Catania +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +17°C a Trapani

a Trapani +16°C a Gela, Lecce, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria

a Gela, Lecce, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria +15°C a Cagliari, Foggia, Grottaglie, Messina, Olbia, S.Maria Di Leuca

a Cagliari, Foggia, Grottaglie, Messina, Olbia, S.Maria Di Leuca +14°C a Alghero, Bari, Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Latina, Napoli, Roma

a Alghero, Bari, Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Latina, Napoli, Roma +13°C a Albenga, Genova, Grosseto

a Albenga, Genova, Grosseto +12°C a Perugia, Pescara, Termoli

a Perugia, Pescara, Termoli +11°C a Frosinone, Guidonia, L’Aquila, Pisa, Viterbo

a Frosinone, Guidonia, L’Aquila, Pisa, Viterbo +10°C a Ancona, Bergamo, Bolzano, Firenze, Treviso, Trieste, Udine

a Ancona, Bergamo, Bolzano, Firenze, Treviso, Trieste, Udine +9°C a Milano, Novara, Venezia

a Milano, Novara, Venezia +8°C a Bologna, Brescia, Padova, Rieti

a Bologna, Brescia, Padova, Rieti +7°C a Aosta, Cuneo, Parma, Torino

a Aosta, Cuneo, Parma, Torino +6°C a Ferrara, Pesaro, Piacenza

a Ferrara, Pesaro, Piacenza +5°C a Forlì, Imola, Ravenna, Riccione, Verona

a Forlì, Imola, Ravenna, Riccione, Verona +4°C a Cervia, Rimini

