Meteo, le temperature massime di oggi: +5°C a Forlì

Un robusto campo di alta pressione sta prendendo pieno possesso dell’Italia, favorendo una fase di tempo stabile e mettendo temporaneamente fine sia al transito delle perturbazioni sia all’afflusso delle correnti artiche responsabili del recente freddo intenso. Tra domani e giovedì il quadro meteorologico sarà dominato dalla stabilità, con precipitazioni scarse o assenti su gran parte del territorio e un progressivo afflusso di aria più mite dai quadranti meridionali. Le temperature sono attese in generale aumento, con valori che in molte regioni potranno riportarsi in linea con la media stagionale o localmente superarla.

Questa parentesi più tranquilla non appare però destinata a durare a lungo. Nella parte finale della settimana i segnali indicano un indebolimento dell’anticiclone, che aprirà la strada a una nuova fase perturbata.

Un primo sistema instabile è atteso tra venerdì e sabato, seguito con buona probabilità da un secondo peggioramento entro la fine di domenica, con un ritorno delle piogge su diverse aree del Paese e un quadro meteo nuovamente più dinamico.

Temperature massime registrate in Italia

+17°C a Alghero, Catania

a Alghero, Catania +16°C a Cagliari, Lampedusa, Olbia, Palermo, Termoli

a Cagliari, Lampedusa, Olbia, Palermo, Termoli +15°C a Bari, Foggia, Gela, Latina, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Trapani

a Bari, Foggia, Gela, Latina, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Trapani +14°C a Albenga, Ancona, Genova, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Napoli, Pantelleria, Pesaro, Vasto

a Albenga, Ancona, Genova, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Napoli, Pantelleria, Pesaro, Vasto +13°C a Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Messina, S.Maria Di Leuca

a Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Messina, S.Maria Di Leuca +12°C a Perugia, Pisa, Viterbo

a Perugia, Pisa, Viterbo +11°C a Avellino, Siena

a Avellino, Siena +10°C a Benevento

a Benevento +9°C a Campobasso, Firenze, Frosinone, L’Aquila

a Campobasso, Firenze, Frosinone, L’Aquila +8°C a Rimini, Torino, Trieste, Udine

a Rimini, Torino, Trieste, Udine +7°C a Bologna, Potenza, Rieti

a Bologna, Potenza, Rieti +6°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Cervia, Cuneo, Ferrara, Imola, Milano, Novara, Padova, Parma, Treviso, Venezia, Verona

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Cervia, Cuneo, Ferrara, Imola, Milano, Novara, Padova, Parma, Treviso, Venezia, Verona +5°C a Faenza, Forlì, Piacenza, Rovigo.

