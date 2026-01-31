Meteo, le temperature massime di oggi: +6°C a Bologna

L’ultima e intensa perturbazione di gennaio, responsabile del forte maltempo che ha interessato Sardegna, Sicilia e Calabria, è in fase di progressivo allontanamento verso i Balcani meridionali e la Grecia. Nel corso di domenica 1 febbraio, il vortice ciclonico si posizionerà sul Mar Ionio: da qui continuerà a influenzare il tempo sulle regioni meridionali e sulle due Isole maggiori soprattutto dal punto di vista anemologico, con venti di Maestrale ancora sostenuti e mari agitati o molto mossi.

Le precipitazioni, invece, tenderanno gradualmente ad attenuarsi, risultando residue e localizzate principalmente sul settore settentrionale della Sicilia e nell’area del Golfo di Taranto, mentre sul resto del Paese si assisterà a un progressivo miglioramento delle condizioni meteo.

Temperature massime registrate in Italia

+17°C a Lampedusa

a Lampedusa +16°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +15°C a Bari, Crotone, Grottaglie, Lecce, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria

a Bari, Crotone, Grottaglie, Lecce, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria +14°C a Brindisi, Grosseto, Latina, Messina, Napoli, Rieti, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Brindisi, Grosseto, Latina, Messina, Napoli, Rieti, Roma, S.Maria Di Leuca, Trapani +13°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Firenze, Foggia, Perugia, Pisa, Termoli, Trieste

a Albenga, Alghero, Cagliari, Firenze, Foggia, Perugia, Pisa, Termoli, Trieste +12°C a Catania, L’Aquila, Olbia, Pescara, Udine

a Catania, L’Aquila, Olbia, Pescara, Udine +11°C a Gela, Treviso, Viterbo

a Gela, Treviso, Viterbo +10°C a Bolzano, Genova, Padova, Venezia

a Bolzano, Genova, Padova, Venezia +9°C a Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Verona

a Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Verona +8°C a Ancona, Novara

a Ancona, Novara +7°C a Aosta, Cuneo, Parma, Piacenza

a Aosta, Cuneo, Parma, Piacenza +6°C a Bologna, Cervia, Forlì, Rimini

