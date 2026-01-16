Meteo, le temperature massime di oggi: +7°C a Rimini

Una perturbazione di matrice africana ha raggiunto l’Italia e nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo diffuso, con effetti più marcati sul Nord-Ovest e sulle Isole maggiori. Le precipitazioni interesseranno anche l’arco alpino, ma la quota neve si manterrà relativamente elevata a causa dell’afflusso di correnti meridionali miti, che continueranno a sostenere temperature superiori alle medie stagionali. Il sistema perturbato persisterà anche nella giornata di domani, con piogge e rovesci ancora concentrati sul Nord-Ovest, sulle Isole maggiori e sulle estreme regioni meridionali. Un primo temporaneo miglioramento è atteso verso la fine di sabato, quando la perturbazione si sposterà gradualmente verso la Grecia.

Tuttavia, la tregua sarà di breve durata: tra domenica e lunedì un nuovo impulso perturbato in arrivo da ovest riporterà condizioni di instabilità su Nord-Ovest, settori tirrenici e Isole maggiori.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Lampedusa

a Lampedusa +17°C a Alghero, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Alghero, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +16°C a Cagliari, Catania, Firenze, Grottaglie, Latina, Messina, Olbia, Palermo

a Cagliari, Catania, Firenze, Grottaglie, Latina, Messina, Olbia, Palermo +15°C a Albenga, Brindisi, Gela, Grosseto, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Albenga, Brindisi, Gela, Grosseto, Pisa, S.Maria Di Leuca +14°C a Crotone, Foggia, Frosinone, Pescara, Roma

a Crotone, Foggia, Frosinone, Pescara, Roma +13°C a Bari, Guidonia, Perugia, Viterbo

a Bari, Guidonia, Perugia, Viterbo +12°C a Termoli

a Termoli +11°C a Bolzano, Rieti, Treviso

a Bolzano, Rieti, Treviso +10°C a Genova, Padova, Udine

a Genova, Padova, Udine +9°C a Ancona, Brescia, Cuneo, Torino, Trieste, Verona

a Ancona, Brescia, Cuneo, Torino, Trieste, Verona +8°C a Bergamo, Bologna, Parma, Venezia

a Bergamo, Bologna, Parma, Venezia +7°C a Aosta, Cervia, Forli, Milano, Novara, Piacenza, Rimini

