Meteo, le temperature minime di oggi 11 Gennaio: -6°C a L’Aquila

Un nuovo afflusso di aria fredda di matrice balcanica sta interessando in queste ore il versante adriatico centrale, determinando nevicate fino a quote basse e condizioni di spiccata instabilità. Il passaggio del nucleo freddo è accompagnato da una ventilazione molto intensa: Maestrale in rinforzo sulle Isole maggiori, Bora tesa sul medio Adriatico e Tramontana in intensificazione sulle regioni meridionali. Nel corso delle prossime 24 ore l’ingresso dell’aria gelida favorirà un ulteriore calo delle temperature su gran parte del Paese. L’ondata di freddo raggiungerà il suo apice nella giornata di lunedì 12, estendendo gli effetti anche alla Sicilia, finora meno coinvolta.

Durante la notte è attesa una diffusa discesa dei valori termici sotto lo zero al Centro-Nord, con gelate localmente intense e condizioni pienamente invernali su vaste aree del territorio.

Le temperature minime di oggi, domenica 11 gennaio 2025:

-6°C a L’Aquila

a L’Aquila -5°C a Bolzano, Cuneo, Norcia, Rieti, Sondrio, Vercelli

a Bolzano, Cuneo, Norcia, Rieti, Sondrio, Vercelli -4°C a Asti, Bologna, Brescia, Firenze, Imola, Milano, Novara, Verona

a Asti, Bologna, Brescia, Firenze, Imola, Milano, Novara, Verona -3°C a Modena, Padova, Treviso

a Modena, Padova, Treviso -2°C a Cervia, Gorizia, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Rimini, Torino, Udine, Venezia

a Cervia, Gorizia, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Rimini, Torino, Udine, Venezia -1°C a Albenga, Bergamo, Cremona, Forlì, Perugia

a Albenga, Bergamo, Cremona, Forlì, Perugia +0°C a Ancona, Grosseto, Roma, Siena, Vicenza, Viterbo

a Ancona, Grosseto, Roma, Siena, Vicenza, Viterbo +1°C a Pescara

a Pescara +2°C a Avellino, Benevento, Napoli

a Avellino, Benevento, Napoli +3°C a Lamezia Terme, Trieste, Vasto

a Lamezia Terme, Trieste, Vasto +6°C a Bari, Brindisi, Catania, Crotone, Gela, Genova, Lecce, Olbia

a Bari, Brindisi, Catania, Crotone, Gela, Genova, Lecce, Olbia +7°C a Cagliari, S.Maria Di Leuca, Termoli

a Cagliari, S.Maria Di Leuca, Termoli +8°C a Messina, Reggio Calabria

a Messina, Reggio Calabria +9°C a Alghero, Lampedusa, Pantelleria

a Alghero, Lampedusa, Pantelleria +10°C a Palermo, Trapani

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: