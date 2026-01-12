Meteo, le temperature minime di oggi 12 Gennaio: -11°C a Cascia

L’intensa fase fredda che ha dominato l’avvio di gennaio è ormai in progressivo esaurimento. La circolazione atmosferica, finora caratterizzata da ripetuti afflussi di aria artica dai quadranti settentrionali, andrà incontro a un cambiamento significativo. Nei prossimi giorni, infatti, un campo di alta pressione in espansione dal Mediterraneo occidentale si porterà sull’Italia, determinando una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Questo nuovo assetto favorirà un graduale rialzo delle temperature, con valori che torneranno su livelli in media o localmente superiori al periodo, soprattutto al Sud e sulle Isole.

La parte centrale della settimana sarà quindi caratterizzata da condizioni meteorologiche più tranquille e da un clima sensibilmente meno rigido rispetto ai giorni precedenti.

Le temperature minime di oggi, lunedì 12 gennaio 2025:

-11°C a Cascia

a Cascia -8°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia -6°C a Bolzano, Sondrio

a Bolzano, Sondrio -5°C a Aosta, Cervia, Firenze

a Aosta, Cervia, Firenze -4°C a Asti, Campobasso, Milano, Novara, Rimini, Vercelli, Verona, Viterbo

a Asti, Campobasso, Milano, Novara, Rimini, Vercelli, Verona, Viterbo -3°C a Brescia, Cuneo, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Treviso

a Brescia, Cuneo, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Treviso -2°C a Avellino, Benevento, Bergamo, Forlì, Grosseto, Latina, Perugia, Pisa, Rieti, Udine, Venezia

a Avellino, Benevento, Bergamo, Forlì, Grosseto, Latina, Perugia, Pisa, Rieti, Udine, Venezia -1°C a Bologna, Chieti, Pescara, Roma, Siena, Torino, Vicenza

a Bologna, Chieti, Pescara, Roma, Siena, Torino, Vicenza +1°C a Alghero, Vasto

a Alghero, Vasto +2°C a Ancona, Cagliari, Napoli, Trieste

a Ancona, Cagliari, Napoli, Trieste +3°C a S.Maria Di Leuca, Termoli

a S.Maria Di Leuca, Termoli +4°C a Albenga, Bari, Catania, Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Olbia

a Albenga, Bari, Catania, Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Olbia +5°C a Brindisi, Gela

a Brindisi, Gela +6°C a Genova

a Genova +7°C a Trapani

a Trapani +8°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +9°C a Messina, Palermo

a Messina, Palermo +10°C a Pantelleria

a Pantelleria +12°C a Lampedusa

