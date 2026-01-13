Meteo, le temperature minime di oggi 13 Gennaio: -6°C a Bolzano

Nel corso della fase centrale della settimana l’assetto atmosferico sull’Italia sarà dominato dal ritorno dell’alta pressione, che tenderà a consolidarsi sull’area mediterranea allontanando i sistemi perturbati e interrompendo l’afflusso delle correnti artiche. Tra martedì e giovedì il quadro meteo risulterà quindi in prevalenza stabile e asciutto, con fenomeni scarsi o assenti e un progressivo rialzo delle temperature, atteso su gran parte del territorio nazionale fino a valori in linea o localmente superiori alle medie stagionali.

Lo scenario appare però destinato a cambiare verso la fine della settimana. Le elaborazioni più recenti suggeriscono infatti un indebolimento del campo anticiclonico a partire da venerdì, con l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica.

Le prime precipitazioni più organizzate sono attese sul Nord-Ovest, con tendenza a un successivo coinvolgimento di ampie aree del Centro-Nord, segnando l’avvio di una fase atmosferica più dinamica.

Le temperature minime di oggi, martedì 13 gennaio 2025:

-6°C a Bolzano

a Bolzano -4°C a Cuneo

a Cuneo -3°C a Sondrio

a Sondrio -2°C a Treviso

a Treviso -1°C a Bologna, Cervia, Rimini

a Bologna, Cervia, Rimini 0°C a Asti, Brindisi, Novara, Torino, Udine, Venezia, Vercelli, Verona

a Asti, Brindisi, Novara, Torino, Udine, Venezia, Vercelli, Verona +1°C a Benevento, Brescia, Lamezia Terme, Olbia, Potenza

a Benevento, Brescia, Lamezia Terme, Olbia, Potenza +2°C a Bari, Cagliari, Crotone, L’Aquila, Padova

a Bari, Cagliari, Crotone, L’Aquila, Padova +3°C a Albenga, Bergamo, Campobasso, Lecce, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza

a Albenga, Bergamo, Campobasso, Lecce, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza +4°C a Alghero, Catania, Frosinone, Grosseto, Milano, Reggio Calabria, Rieti, Trieste

a Alghero, Catania, Frosinone, Grosseto, Milano, Reggio Calabria, Rieti, Trieste +5°C a Ancona, Avellino, Firenze, Foggia, Napoli, Vasto

a Ancona, Avellino, Firenze, Foggia, Napoli, Vasto +6°C a Gela, Roma, Siena, Termoli, Trapani, Viterbo

a Gela, Roma, Siena, Termoli, Trapani, Viterbo +7°C a Latina, Pescara, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Latina, Pescara, Pisa, S.Maria Di Leuca +8°C a Chieti, Pantelleria

a Chieti, Pantelleria +9°C a Messina

a Messina +10°C a Palermo

a Palermo +11°C a Lampedusa

a Lampedusa +12°C a Genova

