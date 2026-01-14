Meteo, le temperature minime di oggi 14 Gennaio: -5°C a Aosta

Nel corso della parte centrale della settimana, l’Italia continuerà a essere interessata da un campo di alta pressione, responsabile di una generale stabilità atmosferica. Il tempo non risulterà però sempre soleggiato: nubi basse e stratificate saranno frequenti soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, favorite dal richiamo di correnti umide meridionali nei bassi strati. In questo contesto non si escludono deboli precipitazioni isolate, in particolare tra Nord-Ovest e Toscana.

Lo scenario è tuttavia destinato a evolvere nella parte finale della settimana. Le ultime indicazioni confermano infatti un progressivo indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale, con l’avvicinamento di una vasta saccatura atlantica molto attiva sull’Europa occidentale. A partire da venerdì, questa configurazione inizierà a influenzare anche il nostro Paese, aprendo la strada a un cambio delle condizioni meteo, con aumento dell’instabilità e primi segnali di peggioramento.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 14 gennaio 2025:

-5°C a Aosta

a Aosta -3°C a Cuneo

a Cuneo -2°C a L’Aquila

a L’Aquila -1°C a Bolzano

a Bolzano 0°C a Torino

a Torino +1°C a Benevento, Cervia, Lamezia Terme, Olbia, Sondrio

a Benevento, Cervia, Lamezia Terme, Olbia, Sondrio +2°C a Alghero, Lecce, Novara, Potenza, Rimini, Vercelli

a Alghero, Lecce, Novara, Potenza, Rimini, Vercelli +3°C a Asti, Avellino, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Forlì, Milano, Pesaro, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia

a Asti, Avellino, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Forlì, Milano, Pesaro, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia +4°C a Ancona, Bari, Brindisi, Parma, Verona

a Ancona, Bari, Brindisi, Parma, Verona +5°C a Crotone, Frosinone, Padova, Perugia, Siracusa

a Crotone, Frosinone, Padova, Perugia, Siracusa +6°C a Firenze, Foggia, Napoli, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Termoli

a Firenze, Foggia, Napoli, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Termoli +7°C a Albenga, Grosseto, Roma, Siena, Trieste, Viterbo

a Albenga, Grosseto, Roma, Siena, Trieste, Viterbo +8°C a Catania

a Catania +9°C a Latina, Messina

a Latina, Messina +10°C a Genova, Trapani

a Genova, Trapani +11°C a Gela, S. Maria di Leuca

a Gela, S. Maria di Leuca +12°C a Pantelleria

a Pantelleria +13°C a Palermo

a Palermo +15°C a Lampedusa

