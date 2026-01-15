Meteo, le temperature minime di oggi 15 Gennaio: -4°C a L’Aquila

Nel corso dei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una fase prevalentemente stabile, legata alla presenza di un promontorio di alta pressione che continuerà a proteggere gran parte della Penisola dalle perturbazioni più organizzate. Il tempo risulterà nel complesso tranquillo, ma non sempre soleggiato: nubi diffuse tenderanno infatti a insistere soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, alimentate da correnti umide meridionali nei bassi strati dell’atmosfera. In questo contesto non si escludono deboli fenomeni locali, in particolare tra Nord-Ovest e Toscana.

Lo scenario è però destinato a evolvere nella parte finale della settimana. I principali modelli confermano un progressivo cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale, con l’avvicinamento di una ampia saccatura atlantica molto attiva sull’Europa occidentale.

A partire da venerdì, questa configurazione inizierà a influenzare anche il nostro Paese, aprendo la strada a un graduale peggioramento delle condizioni meteo.

Le temperature minime di oggi, giovedì 15 gennaio 2025:

-4°C a L’Aquila

a L’Aquila -1°C a Avezzano

a Avezzano 0°C a Benevento

a Benevento +1°C a Avellino, Cuneo, Potenza, Sondrio

a Avellino, Cuneo, Potenza, Sondrio +2°C a Bologna, Lamezia Terme, Norcia, Olbia, Treviso

a Bologna, Lamezia Terme, Norcia, Olbia, Treviso +3°C a Alghero, Bari, Campobasso, Ferrara, Torino

a Alghero, Bari, Campobasso, Ferrara, Torino +4°C a Cagliari, Lecce, Milano, Novara, Udine, Venezia, Vercelli, Verona

a Cagliari, Lecce, Milano, Novara, Udine, Venezia, Vercelli, Verona +5°C a Asti, Bergamo, Brescia, Brindisi, Cervia, Forlì, Parma, Pescara, Piacenza

a Asti, Bergamo, Brescia, Brindisi, Cervia, Forlì, Parma, Pescara, Piacenza +6°C a Catania, Napoli, Rieti, Rimini, Termoli

a Catania, Napoli, Rieti, Rimini, Termoli +7°C a Ancona, Pesaro, Trieste

a Ancona, Pesaro, Trieste +8°C a Perugia

a Perugia +9°C a Firenze, Palermo, Siena

a Firenze, Palermo, Siena +10°C a Genova, Pisa, Trapani

a Genova, Pisa, Trapani +12°C a Grosseto, Reggio Calabria, Roma, S. Maria di Leuca

a Grosseto, Reggio Calabria, Roma, S. Maria di Leuca +13°C a Gela, Messina, Pantelleria

a Gela, Messina, Pantelleria +17°C a Lampedusa

