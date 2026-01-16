Meteo, le temperature minime di oggi 16 Gennaio: -4°C a L’Aquila

Tra oggi, venerdì 16 gennaio, e sabato 17, l’Italia sarà interessata da una fase di maltempo legata a una perturbazione in risalita dal Nord Africa, con effetti più evidenti su Nord-Ovest, regioni meridionali estreme e Isole Maggiori. Nonostante il peggioramento, il quadro termico resterà insolitamente mite, sostenuto da correnti meridionali che manterranno le temperature su valori superiori alle medie stagionali su gran parte del Paese. Una seconda perturbazione, questa volta di matrice atlantica, è attesa tra domenica 18 e lunedì 19, con un nuovo aumento dell’instabilità che coinvolgerà nuovamente le stesse aree più esposte.

Anche in questa fase, le temperature si manterranno al di sopra della norma almeno fino a sabato, mentre a partire dai giorni successivi è previsto un graduale ridimensionamento dei valori termici, con un progressivo ritorno verso condizioni più in linea con il periodo.

Le temperature minime di oggi, venerdì 16 gennaio 2025:

-4°C a Cascia, L’Aquila

a Cascia, L’Aquila -1°C a Rieti

a Rieti 0°C a Norcia

a Norcia +1°C a Avellino, Benevento

a Avellino, Benevento +2°C a Cuneo, Potenza, Sondrio, Treviso

a Cuneo, Potenza, Sondrio, Treviso +3°C a Bari, Brescia, Campobasso, Olbia, Perugia

a Bari, Brescia, Campobasso, Olbia, Perugia +4°C a Alghero, Bergamo, Chieti, Torino, Udine, Verona

a Alghero, Bergamo, Chieti, Torino, Udine, Verona +5°C a Bologna, Milano, Novara, Pescara

a Bologna, Milano, Novara, Pescara +6°C a Asti, Catania, Cervia, Pesaro, Rimini, Roma, Termoli, Venezia

a Asti, Catania, Cervia, Pesaro, Rimini, Roma, Termoli, Venezia +7°C a Brindisi, Lamezia Terme

a Brindisi, Lamezia Terme +8°C a Ancona, Cagliari, Siena

a Ancona, Cagliari, Siena +9°C a Firenze, Genova, Napoli, Siracusa, Trieste

a Firenze, Genova, Napoli, Siracusa, Trieste +10°C a Grosseto, Lecce, Palermo, Pisa

a Grosseto, Lecce, Palermo, Pisa +12°C a Gela

a Gela +13°C a Trapani

a Trapani +14°C a Messina, Reggio Calabria, S. Maria di Leuca

a Messina, Reggio Calabria, S. Maria di Leuca +16°C a Pantelleria

a Pantelleria +17°C a Lampedusa

