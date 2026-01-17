Meteo, le temperature minime di oggi 17 Gennaio: -2°C a Norcia

La perturbazione di origine nord-africana continuerà a influenzare il tempo sull’Italia anche nella giornata odierna, con precipitazioni generalmente deboli ancora presenti sul Nord-Ovest, sulle estreme regioni meridionali e sulle Isole maggiori. In serata il sistema tenderà a spostarsi verso la Grecia, lasciando spazio a una nuova fase di instabilità. Già dalla domenica, un ulteriore fronte perturbato in arrivo da ovest riporterà piogge diffuse e nevicate sui rilievi del Nord-Ovest, del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Al Sud, in Sicilia e in Sardegna, i fenomeni potranno assumere carattere intenso tra la sera di domenica e lunedì, con rischio di rovesci localmente abbondanti.

Nei primi giorni della settimana, la formazione di un vortice ciclonico in prossimità delle coste nord-africane favorirà l’intensificazione dei venti di Scirocco, che potranno raggiungere raffiche molto forti, aumentando il rischio di mareggiate lungo i settori esposti.

Le temperature minime di oggi, sabato 17 gennaio 2025:

-2°C a Norcia

a Norcia -1°C a L’Aquila

a L’Aquila +1°C a Bolzano

a Bolzano +2°C a Firenze, Sondrio, Treviso, Verona

a Firenze, Sondrio, Treviso, Verona +3°C a Benevento

a Benevento +4°C a Campobasso, Padova, Venezia, Viterbo

a Campobasso, Padova, Venezia, Viterbo +5°C a Brescia, Cuneo, Grosseto, Latina, Lecce, Potenza, Torino

a Brescia, Cuneo, Grosseto, Latina, Lecce, Potenza, Torino +6°C a Asti, Bergamo, Bologna, Cervia, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Roma, Siena, Udine

a Asti, Bergamo, Bologna, Cervia, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Roma, Siena, Udine +7°C a Avellino, Milano, Napoli, Pesaro, Pisa, Rimini, Trieste

a Avellino, Milano, Napoli, Pesaro, Pisa, Rimini, Trieste +8°C a Bari, Brindisi, Olbia, Termoli, Trapani

a Bari, Brindisi, Olbia, Termoli, Trapani +9°C a Ancona, Genova, Pantelleria

a Ancona, Genova, Pantelleria +10°C a Alghero, Cagliari, Catania, Gela

a Alghero, Cagliari, Catania, Gela +11°C a Crotone

a Crotone +12°C a Albenga, Lamezia Terme, Messina, Palermo, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Albenga, Lamezia Terme, Messina, Palermo, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +14°C a Lampedusa

