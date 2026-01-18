Meteo, le temperature minime di oggi 18 Gennaio: -2°C a L’Aquila

Sui bacini di ponente e sul Mar Ionio è in atto un progressivo rinforzo dei venti di Scirocco, segnale dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica di forte intensità. Il sistema, in ingresso sul Mediterraneo occidentale, è destinato a coinvolgere in modo diretto le Isole maggiori e parte del Sud Italia a partire dall’inizio della settimana, aprendo una fase di maltempo severo e complesso. Le proiezioni indicano precipitazioni molto abbondanti, localmente a carattere torrenziale, associate a venti di tempesta con raffiche superiori ai 100 km/h e a condizioni marine estremamente agitate. Sono attese onde fino a 6–8 metri, con mareggiate violente lungo le coste più esposte.

Alla base di questo scenario vi è il rapido approfondimento di una depressione che potrebbe evolvere in un ciclone mediterraneo, con traiettoria lenta tra le coste algerine, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, prima di spostarsi verso lo Ionio e iniziare un graduale indebolimento non prima di giovedì. La situazione resta molto delicata e richiede un monitoraggio costante nelle prossime ore.

Le temperature minime di oggi, domenica 18 gennaio 2025:

-2°C a L’Aquila

a L’Aquila -1°C a Norcia

a Norcia +3°C a Bolzano, Firenze

a Bolzano, Firenze +4°C a Bari, Bergamo, Brescia, Verona

a Bari, Bergamo, Brescia, Verona +5°C a Cuneo

a Cuneo +6°C a Asti, Bologna, Brindisi, Grosseto, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Trieste, Venezia, Viterbo

a Asti, Bologna, Brindisi, Grosseto, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Trieste, Venezia, Viterbo +7°C a Lecce, Pescara, Rieti, Torino, Treviso, Udine

a Lecce, Pescara, Rieti, Torino, Treviso, Udine +8°C a Cervia, Novara, Rimini, Roma, Siracusa, Trapani

a Cervia, Novara, Rimini, Roma, Siracusa, Trapani +9°C a Ancona, Genova, Reggio Calabria, Termoli

a Ancona, Genova, Reggio Calabria, Termoli +10°C a Napoli, Palermo

a Napoli, Palermo +11°C a Gela, Olbia

a Gela, Olbia +12°C a Alghero, Crotone, Lamezia Terme, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Crotone, Lamezia Terme, S.Maria Di Leuca +13°C a Albenga, Messina, Pantelleria

a Albenga, Messina, Pantelleria +14°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +15°C a Lampedusa

