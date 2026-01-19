Meteo, le temperature minime di oggi 19 Gennaio: -1°C a Belluno

I venti di Scirocco sono in progressivo rinforzo sui mari di ponente e sul Mar Ionio, aprendo una fase particolarmente critica per il Sud Italia. L’ingresso da ovest di un ciclone mediterraneo di notevole intensità sta infatti innescando una lunga parentesi di maltempo severo, con impatti potenzialmente rilevanti su più settori. Le condizioni attese includono precipitazioni molto abbondanti, localmente torrenziali, con accumuli complessivi stimati tra 200 e 400 mm entro la fine di martedì, soprattutto nelle aree più esposte ai flussi umidi meridionali. A ciò si associano venti di tempesta, con raffiche fino a 120–130 km/h, e un moto ondoso in forte aumento, con mari da grossi a molto grossi e onde fino a 6–7 metri, capaci di generare mareggiate violente lungo le coste esposte.

Alla base di questa fase estrema vi è il rapido approfondimento del ciclone mediterraneo “Harry”, il cui minimo barico è previsto muoversi lentamente tra le coste algerine, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, per poi traslare verso lo Ionio, dove inizierà un graduale indebolimento non prima di giovedì. La persistenza del sistema e la sua traiettoria rendono lo scenario delicato e in costante monitoraggio, con elevato rischio di criticità idrogeologiche e marittime.

