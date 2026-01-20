Meteo, le temperature minime di oggi 20 Gennaio: -4°C a Belluno

Fase di maltempo di eccezionale intensità destinata a generare criticità diffuse su ampie aree del Sud Italia. Il ciclone Harry sarà responsabile ancora di precipitazioni molto abbondanti, localmente a carattere torrenziale, con accumuli complessivi stimati tra 200 e 400 mm entro la giornata di martedì 20, valori tali da innalzare sensibilmente il rischio idrogeologico e idraulico. Il quadro sarà ulteriormente aggravato da venti di tempesta, con raffiche fino a 120–130 km/h, e da un moto ondoso estremamente elevato, con mari grossi o molto grossi e onde fino a 7–9 metri, in grado di provocare violente mareggiate lungo i tratti costieri più esposti.

In quota il calo termico favorirà tormente di neve oltre i 1500–2000 metri sui Peloritani, sull’Etna, sulle Serre e sull’Aspromonte, mentre nevicate abbondanti interesseranno la Sila anche sotto i 1000 metri, con successiva estensione verso il massiccio del Pollino.

Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a risalire verso la Basilicata, raggiungendo in serata anche la Puglia centro-meridionale, mantenendo un contesto di elevata attenzione su tutto il settore meridionale.

Le temperature minime di oggi, martedì 20 gennaio 2025:

-4°C a Belluno

a Belluno -3°C a Pordenone, Treviso

a Pordenone, Treviso -2°C a Gorizia, Udine

a Gorizia, Udine -1°C a Bolzano, Brescia, Novara, Padova, Venezia

a Bolzano, Brescia, Novara, Padova, Venezia +0°C a Aosta, Torino, Trento, Verona

a Aosta, Torino, Trento, Verona +1°C a Bergamo, Trieste

a Bergamo, Trieste +2°C a Asti, Bologna, Cuneo

a Asti, Bologna, Cuneo +3°C a Cervia, Milano, Parma, Piacenza, Potenza, Sondrio

a Cervia, Milano, Parma, Piacenza, Potenza, Sondrio +4°C a Campobasso

a Campobasso +5°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Avellino, Bari, Brindisi, Frosinone

a Avellino, Bari, Brindisi, Frosinone +7°C a Genova, Lecce

a Genova, Lecce +8°C a Benevento, Crotone, Foggia, Pescara, Siena, Viterbo

a Benevento, Crotone, Foggia, Pescara, Siena, Viterbo +9°C a Ancona, Firenze, Perugia, Pesaro, Pisa, S. Maria Di Leuca

a Ancona, Firenze, Perugia, Pesaro, Pisa, S. Maria Di Leuca +10°C a Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Rimini, Roma, Termoli

a Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Rimini, Roma, Termoli +12°C a Alghero, Latina, Messina, Pantelleria

a Alghero, Latina, Messina, Pantelleria +13°C a Cagliari, Catania, Gela, Olbia, Reggio Calabria

a Cagliari, Catania, Gela, Olbia, Reggio Calabria +14°C a Trapani

a Trapani +15°C a Palermo

a Palermo +16°C a Lampedusa

