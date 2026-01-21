Meteo, le temperature minime di oggi 21 Gennaio: -5°C a Treviso

Nel corso della giornata odierna il ciclone mediterraneo Harry continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia, seppur con una graduale attenuazione dei fenomeni rispetto alle ore precedenti. Le precipitazioni resteranno frequenti al Sud e sulle Isole, con un coinvolgimento anche delle regioni centrali adriatiche, mentre i venti di burrasca insisteranno ancora sui settori meridionali, pur tendendo lentamente a perdere intensità. Dal punto di vista termico, la fase perturbata non sarà accompagnata da un raffreddamento marcato: le temperature si manterranno su valori prossimi alle medie stagionali, senza apporti di aria fredda rilevanti. Nel corso del pomeriggio e della sera, lo spostamento del minimo verso levante favorirà un progressivo miglioramento, con schiarite più ampie e un generale calo della ventilazione.

Si tratterà tuttavia di una pausa temporanea: le più recenti indicazioni previsionali confermano infatti l’arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di venerdì 23, potenzialmente in grado di riportare condizioni di instabilità e maltempo su diverse aree della Penisola.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 21 gennaio 2025:

-5°C a Belluno, Bolzano, Treviso

a Belluno, Bolzano, Treviso -4°C a Udine, Verona

a Udine, Verona -3°C a Brescia, Gorizia, Milano, Novara, Sondrio, Venezia

a Brescia, Gorizia, Milano, Novara, Sondrio, Venezia -2°C a Bergamo, Cuneo, Ferrara, Padova, Parma, Piacenza, Vercelli

a Bergamo, Cuneo, Ferrara, Padova, Parma, Piacenza, Vercelli -1°C a Asti, Bologna, Torino

a Asti, Bologna, Torino +0°C a Cervia, Reggio Emilia

a Cervia, Reggio Emilia +1°C a Forlì, Rimini

a Forlì, Rimini +2°C a Pisa

a Pisa +3°C a L’Aquila, Viterbo

a L’Aquila, Viterbo +4°C a Albenga, Ancona, Frosinone

a Albenga, Ancona, Frosinone +5°C a Bari

a Bari +6°C a Benevento, Firenze, Genova, Grosseto, Latina, Perugia, Pescara, Ragusa, Roma

a Benevento, Firenze, Genova, Grosseto, Latina, Perugia, Pescara, Ragusa, Roma +7°C a Alghero, Brindisi, Lecce, Napoli, S. Maria Di Leuca

a Alghero, Brindisi, Lecce, Napoli, S. Maria Di Leuca +8°C a Enna, Siracusa

a Enna, Siracusa +9°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +10°C a Catania, Crotone, Gela, Pantelleria

a Catania, Crotone, Gela, Pantelleria +11°C a Cagliari, Messina, Olbia, Reggio Calabria

a Cagliari, Messina, Olbia, Reggio Calabria +12°C a Palermo, Trapani

a Palermo, Trapani +13°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: