Meteo, le temperature minime di oggi 22 Gennaio: -7°C a Bolzano

Tra la serata di oggi e la notte, una nuova perturbazione atlantica inizierà a interessare l’Italia a partire dalla Sardegna, con le prime piogge in estensione verso alcuni settori del Centro-Nord e, in modo temporaneo, anche sulla Sicilia entro venerdì 23. Si tratterà inizialmente di un passaggio nuvoloso debole, ma significativo perché fungerà da apripista a una sequenza di impulsi più organizzati, inseriti in un flusso atlantico ondulato. Nel corso della seconda parte di venerdì, una perturbazione più rapida e attiva raggiungerà la precedente, determinando un aumento delle precipitazioni su Centro-Nord, Sardegna e basso Tirreno; in questo contesto non si escludono nevicate a quote basse sulle regioni nord-occidentali.

Nel frattempo, mentre il sistema di venerdì tenderà a spostarsi verso i Balcani, sabato 24 un’ulteriore perturbazione si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale, dando avvio a una nuova fase di maltempo. Entro domenica 25 le condizioni instabili saranno destinate a coinvolgere gran parte della Penisola, confermando una fase dinamica e frequentemente perturbata sullo scenario meteorologico italiano.

Le temperature minime di oggi, giovedì 22 gennaio 2025:

-7°C a Bolzano

a Bolzano -5°C a Belluno, Brescia, Novara

a Belluno, Brescia, Novara -4°C a Aosta, Pordenone, Sondrio, Udine

a Aosta, Pordenone, Sondrio, Udine -3°C a Asti, Bergamo, Cuneo, Firenze, Milano, Treviso, Vercelli

a Asti, Bergamo, Cuneo, Firenze, Milano, Treviso, Vercelli -2°C a Cremona, Gorizia, Piacenza, Trento

a Cremona, Gorizia, Piacenza, Trento -1°C a Grosseto, Pisa, Torino, Verona, Vicenza

a Grosseto, Pisa, Torino, Verona, Vicenza +0°C a L’Aquila, Venezia

a L’Aquila, Venezia +1°C a Padova, Parma, Potenza

a Padova, Parma, Potenza +2°C a Siena

a Siena +3°C a Alghero, Bologna, Campobasso, Cervia, Olbia, Viterbo

a Alghero, Bologna, Campobasso, Cervia, Olbia, Viterbo +4°C a Genova, Perugia, Pesaro, Rimini

a Genova, Perugia, Pesaro, Rimini +5°C a Ancona, Cagliari, Catania, Roma

a Ancona, Cagliari, Catania, Roma +6°C a Avellino, Benevento, Frosinone, Napoli, Pescara

a Avellino, Benevento, Frosinone, Napoli, Pescara +7°C a Bari, Crotone, Foggia, Lamezia Terme, Latina

a Bari, Crotone, Foggia, Lamezia Terme, Latina +8°C a Lecce, Reggio Calabria

a Lecce, Reggio Calabria +9°C a Brindisi, Gela

a Brindisi, Gela +10°C a Messina

a Messina +11°C a Pantelleria, S. Maria di Leuca, Trapani

a Pantelleria, S. Maria di Leuca, Trapani +13°C a Lampedusa

a Lampedusa +14°C a Palermo

