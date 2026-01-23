Meteo, le temperature minime di oggi 23 Gennaio: -5°C a Bolzano

Nel corso della giornata odierna una rapida perturbazione di origine atlantica raggiungerà inizialmente le regioni del Centro-Nord, estendendo poi i suoi effetti anche al Sud entro la mattinata di sabato. Tra la sera e la notte di venerdì saranno possibili deboli nevicate a quote molto basse sul Nord-Ovest, localmente fin verso i 200–300 metri, in un contesto termico favorevole. Durante la giornata di sabato, mentre questo primo impulso perturbato tenderà ad allontanarsi verso i Balcani, una nuova e più organizzata perturbazione inizierà ad avvicinarsi dal Mediterraneo occidentale, interessando in prima battuta la Sardegna. Tra la notte su domenica e la giornata di domenica il sistema attraverserà gran parte del Paese, determinando una fase di maltempo più diffuso, con piogge abbondanti, neve ancora a bassa quota su Piemonte ed entroterra ligure e un rinforzo di venti e moto ondoso soprattutto al Centro-Sud.

Le temperature minime di oggi, venerdì 23 gennaio 2025:

-5°C a Bolzano

a Bolzano -4°C a Novara

a Novara -3°C a Belluno, Sondrio

a Belluno, Sondrio -2°C a Asti, Cuneo, L’Aquila, Treviso

a Asti, Cuneo, L’Aquila, Treviso -1°C a Verona

a Verona +0°C a Bergamo, Brescia, Perugia, Torino

a Bergamo, Brescia, Perugia, Torino +1°C a Bologna, Campobasso, Cervia, Gorizia, Grosseto, Milano, Parma, Piacenza, Potenza, Udine, Venezia, Viterbo

a Bologna, Campobasso, Cervia, Gorizia, Grosseto, Milano, Parma, Piacenza, Potenza, Udine, Venezia, Viterbo +2°C a Firenze, Frosinone

a Firenze, Frosinone +3°C a Padova, Roma, Siena

a Padova, Roma, Siena +4°C a Latina, Pisa

a Latina, Pisa +5°C a Bari, Benevento, Napoli, Pesaro, Rimini

a Bari, Benevento, Napoli, Pesaro, Rimini +6°C a Albenga, Ancona, Avellino, Lamezia Terme

a Albenga, Ancona, Avellino, Lamezia Terme +7°C a Alghero, Cagliari, Catania, Olbia, Pescara

a Alghero, Cagliari, Catania, Olbia, Pescara +8°C a Crotone, Genova, Lecce, Reggio Calabria

a Crotone, Genova, Lecce, Reggio Calabria +9°C a Brindisi, Foggia, Trapani

a Brindisi, Foggia, Trapani +10°C a Gela

a Gela +11°C a Messina, Palermo, Pantelleria, S. Maria di Leuca

a Messina, Palermo, Pantelleria, S. Maria di Leuca +13°C a Lampedusa

