Meteo, le temperature minime di oggi 24 Gennaio: +7°C a Lecce

Nel corso del fine settimana l’Italia sarà interessata da una doppia sequenza perturbata, con condizioni meteo a tratti instabili e un contesto pienamente invernale su diverse aree del Paese. La prima perturbazione, già in transito, continuerà a influenzare il tempo nelle prime ore di sabato, determinando precipitazioni residue al Nord-Est e maltempo diffuso tra Centro e Sud, con fenomeni localmente più insistenti lungo i versanti esposti. A seguire, senza una vera pausa, un secondo sistema perturbato, più organizzato, si avvicinerà rapidamente da ovest: tra la sera di sabato e la giornata di domenica il peggioramento coinvolgerà nuovamente gran parte del Centro-Nord, estendendosi poi soprattutto alle regioni tirreniche, al Sud e alle Isole.

Entrambe le fasi saranno accompagnate da nevicate fino a quote relativamente basse sulle regioni settentrionali, oltre a venti in rinforzo e mari mossi o molto mossi, confermando un weekend dal carattere instabile e invernale, con temperature in linea o leggermente inferiori alle medie del periodo.

Le temperature minime di oggi, sabato 24 gennaio 2025:

+0°C a Belluno, Bolzano

a Belluno, Bolzano +1°C a Aosta, Cuneo, Piacenza, Sondrio

a Aosta, Cuneo, Piacenza, Sondrio +2°C a Asti, Vercelli

a Asti, Vercelli +3°C a Bergamo, Cremona, Novara, Parma, Torino

a Bergamo, Cremona, Novara, Parma, Torino +4°C a Albenga, Bologna, Brescia, Genova, L’Aquila, Milano, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Albenga, Bologna, Brescia, Genova, L’Aquila, Milano, Treviso, Udine, Venezia, Verona +5°C a Benevento, Campobasso, Cervia, Padova

a Benevento, Campobasso, Cervia, Padova +6°C a Olbia, Pesaro, Pescara, Rimini

a Olbia, Pesaro, Pescara, Rimini +7°C a Bari, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Lecce

a Bari, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Lecce +8°C a Ancona, Catania, Perugia, Ragusa, Siena, Siracusa, Viterbo

a Ancona, Catania, Perugia, Ragusa, Siena, Siracusa, Viterbo +9°C a Avellino, Brindisi, Napoli, Potenza, Rieti, Termoli

a Avellino, Brindisi, Napoli, Potenza, Rieti, Termoli +10°C a Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, Trapani

a Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, Trapani +11°C a Alghero, Cagliari, Crotone, Gela, Roma

a Alghero, Cagliari, Crotone, Gela, Roma +12°C a Messina, Pantelleria

a Messina, Pantelleria +13°C a S. Maria di Leuca

a S. Maria di Leuca +14°C a Palermo

a Palermo +16°C a Lampedusa

