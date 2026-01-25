Meteo, le temperature minime di oggi 25 Gennaio: +0°C a Aosta

La nuova settimana si aprirà sotto il segno di una spiccata dinamicità atlantica, con l’Italia che resterà esposta a un flusso continuo di aria oceanica mite e molto umida. All’interno di questa circolazione si muoveranno più sistemi perturbati, responsabili di condizioni spesso instabili e piovose su molte regioni. Un passaggio perturbato di maggiore rilievo è atteso tra la tarda giornata di martedì e mercoledì, quando una nuova depressione atlantica potrà determinare precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, nevicate consistenti sui settori montani e un sensibile rinforzo dei venti, con mari agitati o molto agitati, soprattutto sui bacini del Centro-Sud. Il contesto rimarrà dunque tipicamente invernale, con frequenti fasi di maltempo e condizioni meteo a tratti impegnative.

Le temperature minime di oggi, domenica 25 gennaio 2026:

+0°C a Aosta

a Aosta +1°C a Belluno, Bolzano, Cuneo

a Belluno, Bolzano, Cuneo +3°C a Milano, Novara, Piacenza, Sondrio, Torino

a Milano, Novara, Piacenza, Sondrio, Torino +4°C a Albenga, Olbia, Parma

a Albenga, Olbia, Parma +5°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Rieti

a Bergamo, Bologna, Brescia, Rieti +6°C a Cervia, Genova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Viterbo

a Cervia, Genova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Viterbo +7°C a Cagliari, Padova, Perugia, Pescara, Rimini

a Cagliari, Padova, Perugia, Pescara, Rimini +8°C a Ancona, Firenze, Grosseto, Pisa, Roma

a Ancona, Firenze, Grosseto, Pisa, Roma +9°C a Alghero

a Alghero +10°C a Foggia, Napoli, Palermo, Pantelleria, Trapani

a Foggia, Napoli, Palermo, Pantelleria, Trapani +13°C a Catania, Gela, Lampedusa

a Catania, Gela, Lampedusa +14°C a Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria

a Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria +15°C a Crotone, Lecce, S. Maria di Leuca

