Meteo, le temperature minime di oggi 26 Gennaio: -2°C a Aosta

Si apre una fase dinamica e instabile sul fronte meteo, con una sequenza di perturbazioni destinate a interessare l’Italia per gran parte della settimana, fino al prossimo fine settimana. Nella giornata di lunedì 26 gennaio persistono gli effetti del sistema perturbato che ha già interessato il Paese nei giorni scorsi: prima di allontanarsi definitivamente, esso continuerà a favorire condizioni di instabilità, soprattutto al Centro-Sud, con fenomeni più frequenti sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori.

Lo sguardo è però già rivolto alla prossima perturbazione, attesa tra la tarda serata di martedì e la giornata di mercoledì, che si preannuncia più strutturata e incisiva. Questo nuovo impulso potrebbe determinare piogge diffuse e localmente abbondanti, nevicate di rilievo sui rilievi montuosi e raffiche di vento sostenute o tempestose sui mari, in particolare lungo i settori del Centro-Sud.

Le temperature minime di oggi, lunedì 26 gennaio 2025:

-2°C a Aosta

a Aosta -1°C a L’Aquila

a L’Aquila +1°C a Bergamo, Bolzano, Milano

a Bergamo, Bolzano, Milano +2°C a Verona

a Verona +3°C a Brescia, Cuneo, Novara, Viterbo

a Brescia, Cuneo, Novara, Viterbo +4°C a Bologna, Frosinone, Grosseto, Latina, Parma, Perugia, Piacenza, Rimini

a Bologna, Frosinone, Grosseto, Latina, Parma, Perugia, Piacenza, Rimini +5°C a Alghero, Ancona, Bari, Cervia, Firenze, Pisa, Treviso, Udine, Venezia

a Alghero, Ancona, Bari, Cervia, Firenze, Pisa, Treviso, Udine, Venezia +6°C a Pescara

a Pescara +7°C a Cagliari, Catania, Genova, Napoli, Olbia

a Cagliari, Catania, Genova, Napoli, Olbia +8°C a Crotone, Lecce, Termoli

a Crotone, Lecce, Termoli +9°C a Brindisi, Gela, Reggio Calabria

a Brindisi, Gela, Reggio Calabria +10°C a Lamezia Terme, Messina, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Lamezia Terme, Messina, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +11°C a Trapani

a Trapani +12°C a Palermo

a Palermo +14°C a Lampedusa

