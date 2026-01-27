Meteo, le temperature minime di oggi 27 Gennaio: -5°C a Belluno

Una persistente circolazione di origine atlantica, caratterizzata da aria temperata e molto umida, continua a interessare il bacino del Mediterraneo, favorendo il transito di sistemi perturbati ricchi di precipitazioni. L’attenzione è rivolta in particolare a una nuova perturbazione in arrivo tra la serata di oggi (martedì 27) e la giornata di mercoledì 28, destinata a determinare una fase di maltempo diffuso. Il sistema sarà in grado di generare piogge localmente intense, nevicate consistenti sui rilievi e venti forti fino a burrasca sui mari, con effetti più marcati soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

A breve distanza temporale, giovedì, è previsto l’ingresso di un’ulteriore perturbazione, che tenderà a coinvolgere in modo più diretto le regioni centro-meridionali, prolungando una fase meteorologica instabile e dinamica.

Le temperature minime di oggi, martedì 27 gennaio 2025:

-5°C a Aosta, Belluno

a Aosta, Belluno -4°C a Bolzano

a Bolzano -3°C a Cuneo, Novara, Sondrio

a Cuneo, Novara, Sondrio -2°C a Milano, Norcia, Vercelli, Verona

a Milano, Norcia, Vercelli, Verona -1°C a Asti, Brescia, Frosinone, Gorizia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rimini, Treviso, Venezia, Viterbo

a Asti, Brescia, Frosinone, Gorizia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rimini, Treviso, Venezia, Viterbo 0°C a Avellino, Bergamo, Cervia, Ferrara, Firenze, L’Aquila, Padova, Parma, Torino, Udine

a Avellino, Bergamo, Cervia, Ferrara, Firenze, L’Aquila, Padova, Parma, Torino, Udine +1°C a Alghero, Benevento, Bologna, Campobasso, Grosseto, Latina, Roma, Siena

a Alghero, Benevento, Bologna, Campobasso, Grosseto, Latina, Roma, Siena +2°C a Pescara, Pisa, Potenza

a Pescara, Pisa, Potenza +3°C a Napoli

a Napoli +4°C a Ancona, Cagliari

a Ancona, Cagliari +5°C a Foggia, Lamezia Terme, Lecce

a Foggia, Lamezia Terme, Lecce +6°C a Catania, Olbia, Termoli

a Catania, Olbia, Termoli +7°C a Bari, Genova

a Bari, Genova +9°C a Crotone, Gela, S.Maria Di Leuca

a Crotone, Gela, S.Maria Di Leuca +10°C a Brindisi, Reggio Calabria

a Brindisi, Reggio Calabria +11°C a Messina, Pantelleria

a Messina, Pantelleria +13°C a Lampedusa, Palermo, Trapani

