Meteo, le temperature minime di oggi 28 Gennaio: 0°C a Bolzano

Nei prossimi giorni lo scenario meteorologico resterà marcatamente instabile, con una sequenza ravvicinata di perturbazioni atlantiche in transito sull’Italia. Questi sistemi porteranno condizioni di maltempo diffuso, accompagnate da piogge localmente intense, nevicate abbondanti sull’arco alpino, venti forti o burrascosi e conseguenti mareggiate lungo i tratti costieri più esposti. La perturbazione attualmente in transito rappresenta la prima di questo “treno” e sarà responsabile di una fase perturbata estesa già nel corso della giornata odierna. Le aree più esposte risultano Liguria, versanti tirrenici, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove sono attesi cumulati di pioggia compresi tra 50 e 100 mm, con picchi localmente superiori in caso di rovesci persistenti o temporali autorigeneranti.

Sulle Alpi, a partire dai 1200–1400 metri di quota, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso con accumuli rilevanti, in grado di raggiungere 40–50 cm di neve fresca, determinando condizioni invernali severe sui rilievi e possibili disagi alla circolazione.

Il contesto generale rimane quindi ad alta criticità, con particolare attenzione da prestare alle aree soggette a rischio idrogeologico e ai settori montani e costieri più esposti al vento e al moto ondoso.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 28 gennaio 2025:

+0°C a Bolzano, Cuneo

a Bolzano, Cuneo +1°C a Belluno

a Belluno +2°C a Torino

a Torino +4°C a Milano, Novara

a Milano, Novara +5°C a Bergamo, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia

a Bergamo, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia +6°C a Albenga, Brescia, Genova, Padova, Parma, Verona

a Albenga, Brescia, Genova, Padova, Parma, Verona +7°C a Bari, Bologna, Lamezia Terme, Lecce

a Bari, Bologna, Lamezia Terme, Lecce +8°C a Brindisi, Frosinone, Trieste

a Brindisi, Frosinone, Trieste +9°C a Catania, Cervia, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rimini

a Catania, Cervia, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rimini +10°C a Ancona, Firenze

a Ancona, Firenze +11°C a Grosseto, Napoli, Olbia, Pisa, Roma

a Grosseto, Napoli, Olbia, Pisa, Roma +12°C a Alghero, Crotone, Messina, S.Maria Di Leuca, Trapani, Viterbo

a Alghero, Crotone, Messina, S.Maria Di Leuca, Trapani, Viterbo +13°C a Cagliari, Latina, Pantelleria, Termoli

a Cagliari, Latina, Pantelleria, Termoli +15°C a Palermo

a Palermo +16°C a Lampedusa

