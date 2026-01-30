Meteo, le temperature minime di oggi 30 Gennaio: -1°C a Bologna

Lo scenario meteorologico si conferma dinamico e instabile tra oggi e il fine settimana, con l’Italia interessata dal passaggio di due sistemi perturbati in grado di determinare piogge diffuse, localmente intense, e venti sostenuti. Il primo impulso instabile è atteso nelle prossime ore, con effetti più marcati su Sardegna, Sicilia e sulle regioni dell’estremo Sud, dove sono previste precipitazioni anche di una certa consistenza. A seguire, nella giornata di domani, l’evoluzione vedrà l’ingresso di un profondo vortice ciclonico, accompagnato da un deciso rinforzo dei venti e da una nuova fase di maltempo organizzato, che coinvolgerà nuovamente le due Isole maggiori e il Mezzogiorno.

Nel corso del fine settimana, tra venerdì e domenica, la persistenza della circolazione ciclonica potrà favorire accumuli pluviometrici rilevanti, con valori che localmente potrebbero avvicinarsi o superare i 100 mm, in particolare tra bassa Calabria e settore settentrionale della Sicilia. Una fase da monitorare con attenzione per i possibili risvolti idrogeologici nelle aree più esposte.

Le temperature minime di oggi, venerdì 30 gennaio 2026:

-1°C a Bologna, Cuneo

a Bologna, Cuneo +0°C a Frosinone, Parma

a Frosinone, Parma +1°C a Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza, Rimini, Viterbo

a Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza, Rimini, Viterbo +2°C a Ancona, Bolzano, Cervia, Grosseto, Udine, Verona

a Ancona, Bolzano, Cervia, Grosseto, Udine, Verona +3°C a Latina, Napoli, Novara, Padova, Treviso

a Latina, Napoli, Novara, Padova, Treviso +4°C a Bari, Firenze, Lecce, Roma, Venezia

a Bari, Firenze, Lecce, Roma, Venezia +5°C a Brindisi, Perugia, Pescara, Trieste

a Brindisi, Perugia, Pescara, Trieste +6°C a Pisa

a Pisa +8°C a Alghero, Catania, Genova

a Alghero, Catania, Genova +10°C a Crotone, Lamezia Terme, Olbia, S.Maria Di Leuca

a Crotone, Lamezia Terme, Olbia, S.Maria Di Leuca +11°C a Cagliari, Gela, Messina, Reggio Calabria

a Cagliari, Gela, Messina, Reggio Calabria +13°C a Palermo, Pantelleria

a Palermo, Pantelleria +14°C a Trapani

a Trapani +15°C a Lampedusa

