Meteo, le temperature minime di oggi 29 Gennaio: –1°C a Cuneo

Una profonda circolazione ciclonica sta interessando l’Italia, determinando una fase di maltempo esteso e persistente. Il sistema in transito sta portando precipitazioni diffuse e localmente intense, con criticità più probabili tra Liguria, Venezie e versanti tirrenici, mentre sui rilievi del Nord si registrano nevicate abbondanti. Il quadro è completato da venti di burrasca su gran parte dei mari italiani e da un rischio elevato di mareggiate, soprattutto lungo le coste occidentali.

La situazione non è destinata a migliorare nel breve termine. Nei prossimi giorni il flusso atlantico resterà molto attivo, favorendo il passaggio ravvicinato di nuove perturbazioni, con un impatto maggiore su Centro-Sud e Isole. Entro il fine settimana sono attesi altri impulsi perturbati, capaci di accumulare quantitativi di pioggia complessivamente compresi tra 80 e 100 mm, con picchi superiori ai 150 mm nelle aree più esposte del basso Tirreno. Un contesto che richiede attenzione per il possibile aggravarsi delle condizioni idrogeologiche e marittime.

Le temperature minime di oggi, giovedì 29 gennaio 2025:

-1°C a Cuneo

a Cuneo +1°C a Bologna, Bolzano

a Bologna, Bolzano +2°C a Milano, Parma

a Milano, Parma +3°C a Cervia, L’Aquila, Novara, Piacenza, Rimini

a Cervia, L’Aquila, Novara, Piacenza, Rimini +4°C a Bergamo, Grosseto, Verona

a Bergamo, Grosseto, Verona +5°C a Brescia, Treviso, Venezia

a Brescia, Treviso, Venezia +6°C a Ancona, Firenze, Frosinone, Perugia, Udine, Viterbo

a Ancona, Firenze, Frosinone, Perugia, Udine, Viterbo +7°C a Alghero, Genova, Pisa

a Alghero, Genova, Pisa +8°C a Bari, Latina, Olbia, Pescara, Roma, Trieste

a Bari, Latina, Olbia, Pescara, Roma, Trieste +9°C a Brindisi, Cagliari, Napoli

a Brindisi, Cagliari, Napoli +10°C a Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Termoli

a Crotone, Lamezia Terme, Lecce, Termoli +11°C a Catania, Gela

a Catania, Gela +12°C a Pantelleria, Reggio Calabria

a Pantelleria, Reggio Calabria +13°C a Messina, Palermo, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Messina, Palermo, S.Maria Di Leuca, Trapani +15°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: