Meteo, le temperature minime di oggi 31 Gennaio: -5°C a Aosta

La fase conclusiva di gennaio sarà segnata da un nuovo e incisivo peggioramento atmosferico, con una perturbazione in transito nella giornata odierna e condizioni ancora instabili nella giornata di domenica. Le aree maggiormente esposte restano Sardegna, Sicilia ed estremo Sud, dove si profila l’ennesima fase di maltempo organizzato, con accumuli pluviometrici rilevanti, localmente compresi tra 50 e 100 mm nell’arco di 48 ore. A sostenere e amplificare la dinamica sarà un vortice ciclonico profondo, in fase di ulteriore intensificazione tra Baleari e Sardegna nella giornata di sabato, destinato poi a traslare verso lo Ionio meridionale entro domenica.

Questa evoluzione favorirà venti forti o tempestosi su diversi bacini e mari da molto mossi ad agitati, con condizioni meteo-marine particolarmente severe lungo i settori più esposti del Sud e delle Isole maggiori.

Le temperature minime di oggi, sabato 31 gennaio 2025:

-5°C a Aosta

a Aosta -2°C a Bolzano, Cuneo, Sondrio

a Bolzano, Cuneo, Sondrio -1°C a Belluno

a Belluno 0°C a Cascia, L’Aquila

a Cascia, L’Aquila +1°C a Norcia, Treviso

a Norcia, Treviso +2°C a Torino, Udine

a Torino, Udine +3°C a Asti, Bergamo, Verona

a Asti, Bergamo, Verona +4°C a Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Ferrara, Milano, Novara, Padova, Pescara, Venezia, Viterbo

a Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Ferrara, Milano, Novara, Padova, Pescara, Venezia, Viterbo +5°C a Bari, Foggia, Latina, Olbia, Parma, Perugia, Piacenza, Rimini, Roma, Trieste

a Bari, Foggia, Latina, Olbia, Parma, Perugia, Piacenza, Rimini, Roma, Trieste +6°C a Crotone, Lecce, Ragusa

a Crotone, Lecce, Ragusa +7°C a Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Siracusa

a Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Siracusa +8°C a Gela, Pisa

a Gela, Pisa +9°C a Napoli, Rieti, S. Maria Di Leuca

a Napoli, Rieti, S. Maria Di Leuca +10°C a Albenga, Alghero, Palermo, Reggio Calabria, Trapani

a Albenga, Alghero, Palermo, Reggio Calabria, Trapani +11°C a Messina, Pantelleria

a Messina, Pantelleria +14°C a Lampedusa.

