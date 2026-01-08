Meteo, le temperature minime di oggi 8 Gennaio: -10°C a Bolzano

La fase meteorologica sull’Italia resta marcatamente dinamica, soprattutto al Centro-Sud, dove il passaggio di più sistemi perturbati continua a determinare condizioni di instabilità diffusa. Le regioni meridionali saranno tra le più esposte agli effetti delle precipitazioni, mentre nel corso della giornata odierna anche queste aree verranno progressivamente raggiunte da una massa d’aria fredda di origine artica in discesa lungo la Penisola. Nella giornata di venerdì è atteso un temporaneo rialzo termico, legato all’ingresso di correnti occidentali più miti, che favoriranno piogge e rovesci soprattutto sui settori tirrenici. Questa fase più temperata avrà però carattere transitorio e fungerà da preludio a un nuovo fronte freddo, previsto nel corso del fine settimana: il sistema oltrepasserà l’arco alpino dirigendosi verso il Mediterraneo centrale, determinando un nuovo calo delle temperature su tutto il Paese, con piogge e temporali al Centro-Sud e nevicate lungo la dorsale appenninica.

Il Nord Italia rimarrà invece in gran parte ai margini delle precipitazioni, con condizioni generalmente più asciutte; fanno eccezione le aree alpine di confine, dove saranno possibili nevicate, soprattutto alle quote più elevate.

Le temperature minime di oggi, giovedì 8 gennaio 2025:

-10°C a Bolzano

a Bolzano -9°C a Novara

a Novara -8°C a Asti, Brescia, Cuneo, Norcia, Sondrio

a Asti, Brescia, Cuneo, Norcia, Sondrio -7°C a Cervia, Piacenza, Udine

a Cervia, Piacenza, Udine -6°C a Imola, L’Aquila, Milano, Modena, Parma, Pordenone, Trento, Treviso, Verona

a Imola, L’Aquila, Milano, Modena, Parma, Pordenone, Trento, Treviso, Verona -5°C a Bergamo, Bologna, Ferrara, Firenze, Gorizia, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Venezia, Vicenza

a Bergamo, Bologna, Ferrara, Firenze, Gorizia, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Venezia, Vicenza -4°C a Campobasso, Perugia, Vercelli

a Campobasso, Perugia, Vercelli -3°C a Pesaro, Siena, Viterbo

a Pesaro, Siena, Viterbo -2°C a Grosseto, Pisa

a Grosseto, Pisa -1°C a Roma, Trieste

a Roma, Trieste 0°C a Ancona, Chieti, Potenza

a Ancona, Chieti, Potenza +1°C a Avellino, Frosinone, Napoli, Pescara

a Avellino, Frosinone, Napoli, Pescara +2°C a Benevento

a Benevento +3°C a Bari, Genova, Latina

a Bari, Genova, Latina +4°C a Termoli

a Termoli +5°C a Brindisi, Lecce, Vasto

a Brindisi, Lecce, Vasto +6°C a Catania

a Catania +7°C a Cagliari, Olbia

a Cagliari, Olbia +8°C a Crotone, Reggio Calabria, Siracusa

a Crotone, Reggio Calabria, Siracusa +9°C a Alghero, Pantelleria

a Alghero, Pantelleria +10°C a Lamezia

a Lamezia +11°C a Trapani

a Trapani +12°C a Lampedusa

a Lampedusa +13°C a Palermo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: