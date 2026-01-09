Meteo, le temperature minime di oggi 9 Gennaio: –7°C a Bolzano

Una nuova fase perturbata è in arrivo sull’Italia e tra la giornata odierna e quella di domani determinerà un peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori, dove sono attese piogge diffuse e nevicate lungo l’Appennino, localmente anche a quote medio-basse nelle fasi più intense. Il Nord resterà in gran parte ai margini dell’instabilità, con condizioni generalmente più asciutte e soltanto sporadiche nevicate sui settori alpini di confine. La circolazione atmosferica sarà inoltre caratterizzata da venti sostenuti: oggi e domani prevarranno correnti occidentali più miti, responsabili di un temporaneo rialzo termico, mentre sabato l’ingresso di venti settentrionali freddi e intensi favorirà un nuovo calo delle temperature su gran parte della Penisola, accentuando la sensazione di freddo e riportando condizioni pienamente invernali soprattutto al Centro-Sud.

Le temperature minime di oggi, venerdì 9 gennaio 2025:

-7°C a Bolzano

a Bolzano -4°C a Cuneo, Treviso, Verona

a Cuneo, Treviso, Verona -3°C a Sondrio, Venezia

a Sondrio, Venezia -2°C a Torino, Udine

a Torino, Udine -1°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Forlì, Novara, Piacenza

a Bergamo, Bologna, Brescia, Forlì, Novara, Piacenza +0°C a Ancona, Asti, Bari, Cervia, Milano, Padova, Parma, Rimini, Vercelli

a Ancona, Asti, Bari, Cervia, Milano, Padova, Parma, Rimini, Vercelli +1°C a Lecce

a Lecce +2°C a Albenga, Brindisi, Pesaro, Potenza, Siena

a Albenga, Brindisi, Pesaro, Potenza, Siena +3°C a Firenze, L’Aquila, Perugia, Trieste, Vasto

a Firenze, L’Aquila, Perugia, Trieste, Vasto +4°C a Benevento, Campobasso, Pescara, Termoli

a Benevento, Campobasso, Pescara, Termoli +5°C a Avellino, Frosinone, Grosseto, Pisa

a Avellino, Frosinone, Grosseto, Pisa +6°C a S.Maria Di Leuca

a S.Maria Di Leuca +7°C a Genova, Napoli

a Genova, Napoli +8°C a Chieti, Latina

a Chieti, Latina +9°C a Roma

a Roma +10°C a Catania

a Catania +11°C a Crotone, Lamezia Terme, Viterbo

a Crotone, Lamezia Terme, Viterbo +12°C a Pantelleria

a Pantelleria +13°C a Olbia, Reggio Calabria

a Olbia, Reggio Calabria +14°C a Alghero, Cagliari, Gela, Lampedusa, Messina, Trapani

a Alghero, Cagliari, Gela, Lampedusa, Messina, Trapani +15°C a Palermo

