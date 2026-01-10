Meteo, le temperature minime di oggi 9 Gennaio: -7°C a Novara

Dopo la parentesi più mite che ha interessato il Centro-Sud nella giornata di ieri, con temperature insolitamente elevate per il periodo, è in arrivo un nuovo cambiamento del quadro meteorologico. Già nelle prossime ore correnti più fredde torneranno a interessare la Penisola, determinando un progressivo calo delle temperature. Contestualmente, la perturbazione attualmente in transito completerà il suo passaggio sulle regioni centro-meridionali e sui bacini circostanti, dando origine a una fase di maltempo diffuso. Sono attese piogge, nevicate in Appennino a partire da 600–800 metri, oltre a venti forti o localmente tempestosi di ponente o maestrale, in particolare tra le Isole maggiori, il Tirreno, la Calabria e lo Ionio, con mareggiate lungo le coste più esposte.

Nel corso di domenica 11 gennaio si assisterà a un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, tra la tarda giornata e le prime ore di lunedì, un nuovo impulso di aria molto fredda in arrivo dai Balcani raggiungerà rapidamente le regioni adriatiche, per poi estendersi verso l’estremo Sud. Questa evoluzione potrà favorire una breve fase instabile, con rovesci sparsi e nevicate a quote collinari, specie lungo il versante orientale della Penisola.

Le temperature minime di oggi, sabato 10 gennaio 2025:

-7°C a Novara

a Novara -6°C a Brescia

a Brescia -5°C a Asti, Piacenza, Vercelli, Verona

a Asti, Piacenza, Vercelli, Verona -4°C a Bergamo, Milano, Sondrio, Treviso

a Bergamo, Milano, Sondrio, Treviso -3°C a Parma, Torino

a Parma, Torino -2°C a Cuneo, Imola, Padova, Venezia

a Cuneo, Imola, Padova, Venezia -1°C a Bologna, Cervia

a Bologna, Cervia +0°C a Forlì, Rimini, Udine

a Forlì, Rimini, Udine +2°C a Albenga

a Albenga +3°C a Ancona, Rieti, Viterbo

a Ancona, Rieti, Viterbo +4°C a Aosta, Perugia

a Aosta, Perugia +5°C a Firenze, Grosseto, Pisa, Trieste

a Firenze, Grosseto, Pisa, Trieste +6°C a Genova, Pescara

a Genova, Pescara +7°C a Roma

a Roma +8°C a Bari, Cagliari, Olbia

a Bari, Cagliari, Olbia +9°C a Foggia, Napoli, Pantelleria

a Foggia, Napoli, Pantelleria +10°C a Alghero, Brindisi, Crotone

a Alghero, Brindisi, Crotone +11°C a Lamezia Terme, S.Maria Di Leuca

a Lamezia Terme, S.Maria Di Leuca +12°C a Gela, Lecce, Messina

a Gela, Lecce, Messina +13°C a Catania, Reggio Calabria, Trapani

a Catania, Reggio Calabria, Trapani +14°C a Lampedusa, Palermo

