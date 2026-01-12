Meteo Liguria, Arpal: piogge fino a giovedì su Centro e Levante

L’avvicinamento di una perturbazione convoglia correnti umide meridionali nei bassi strati che determinano condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti almeno fino a giovedì su Centro e Levante della Liguria: è quanto rende noto Arpal, nel consueto bollettino. Successivamente, da venerdì, piogge più intense per l’arrivo di un’altra saccatura atlantica. Temperature in progressivo rialzo.
