Meteo Lombardia: al via oggi fase di maltempo, neve a quote collinari

“Con la giornata di oggi, venerdì 23, si apre una fase di tempo instabile, caratterizzato dall’afflusso di correnti umide di origine atlantica e dal transito di due distinti impulsi perturbati. Nelle prossime ore deboli precipitazioni interesseranno quindi tutto il territorio regionale, la neve è prevista scendere fino a quote collinari sia su Alpi e Prealpi che sull’Appennino. Anche le prime ore di sabato 24 vedranno piogge e nevicate, cui seguirà un temporaneo miglioramento e una “finestra” di tempo asciutto tra mattina e pomeriggio; dalla sera, infatti, una nuova perturbazione riporterà precipitazioni diffuse e nevicate oltre i 600-800 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

La giornata di domenica 25 “vedrà precipitazioni per gran parte del giorno su Alpi e Prealpi con neve oltre i 500-700 metri, mentre in pianura sono attese precipitazioni a carattere sparso con qualche schiarita. La nuova settimana si aprirà con un miglioramento e un maggior soleggiamento nella giornata di lunedì 26, ma già da martedì 27 si farà strada una nuova perturbazione con nuove piogge in pianura e nevicate in montagna fino a mercoledì 28. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori generalmente allineati alle medie del periodo“, concludono gli esperti Arpa.

