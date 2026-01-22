Meteo Lombardia, da domani cambia tutto: doppia perturbazione in arrivo, torna la neve

“Sul Nord Italia permane una fase di tempo stabile e caratterizzato da temperature invernali, quest’ultime diffusamente sotto gli 0°C al mattino su gran parte della regione. La giornata di oggi, giovedì 22, proseguirà all’insegna di un cielo poco nuvoloso o al più nuvoloso, con tendenza ad ulteriore aumento della nubi dal pomeriggio. Infatti, la circolazione atmosferica subirà nelle prossime ore un netto cambiamento per l’approfondimento di una vasta area di bassa pressione sull’Europa Occidentale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Tra venerdì 23 e domenica 25 il cielo si presenterà spesso coperto per il passaggio di due impulsi perturbati: il primo porterà deboli piogge e nevicate a quote collinari (oltre i 300-600 metri) tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato, il secondo interesserà la regione nella giornata di domenica. Le temperature minime in questa fase sono attese in aumento, in lieve calo le massime“.

“La nuova settimana si aprirà con un miglioramento e un maggior soleggiamento nella giornata di lunedì 26, ma già da martedì 27 si farà strada una nuova perturbazione con nuove piogge in pianura e nevicate in montagna fino a mercoledì 28. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori generalmente allineati alle medie del periodo“, concludono gli esperti Arpa.

