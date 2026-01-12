Meteo Lombardia: da domani torna la pioggia, peggioramento da venerdì

“Oggi, lunedì 12 ancora correnti da nordovest in quota ma con graduale rotazione del flusso da ovest negli strati inferiori e afflusso di aria più umida dal Mediterraneo: ancora tempo prevalentemente stabile ma con nuvolosità in graduale aumento sui settori meridionali. Domani, martedì 13, copertura nuvolosa estesa e possibili deboli precipitazioni isolate nei pressi dell’Appennino e sulla pianura. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 correnti occidentali umide con piogge deboli intermittenti e localizzate“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Da venerdì 16 un sistema perturbato di origine atlantica produrrà condizioni diffusamente instabili, in relativa attenuazione domenica. Temperature minime in moderato aumento a partire da domani, massime in linea con i valori del periodo“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.