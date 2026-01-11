Meteo Lombardia: da martedì torna la pioggia

Venti da Nord/Ovest rimarcano una condizione di tempo stabile, con più sole nella giornata di oggi, quando i venti sono attesi in rinforzo da Nord sulle Alpi. In questa fase le temperature massime tenderanno ad aumentare fino a portarsi intorno alle medie tipiche del periodo. Queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Da martedì 13 “la circolazione atmosferica cambierà in favore dell’afflusso di correnti umide sud-occidentali, per cui si indica un generale aumento della probabilità di precipitazioni. I valori termici in questa fase, dopo un breve calo tra lunedì e martedì, saranno in aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.