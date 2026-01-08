Meteo Lombardia: domani minime intorno -1°C

“Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia persistono in una fase marcatamente fredda a causa della discesa di una massa di aria polare dalla Scandinavia. Fino a sabato 10 le temperature minime e massime si manterranno al di sotto della media stagionale con valori in pianura che raggiungeranno i +3°C nella giornata di oggi, giovedì 8, mentre domani previste minime attorno ai -1°C e massime stazionarie o in lieve aumento. La nuvolosità sarà fortemente variabile durante questi giorni e le precipitazioni interesseranno, sotto forma di deboli nevicate, la fascia alpina e prealpina“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Da sabato 10 previsto un aumento delle temperature legato anche al lento avvicinamento di un fronte caldo da ovest. La ventilazione fino a domenica 11 si manterrà debole o moderata, più intensa sui rilievi, mentre successivamente subirà un deciso rinforzo a tutte le quote“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.