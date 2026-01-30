Meteo Lombardia: febbraio inizia col maltempo

“Situazione meteorologica in generale stabile e umida sulla Lombardia nel fine settimana con temperature in lieve calo. Venerdì 30 molto spazio per il sole su gran parte della regione, ma sulla pianura inizialmente nubi basse e nebbia in dissolvimento specie sulla parte orientale. In serata non si escludono deboli isolate precipitazioni. Sabato 31 generalmente nuvoloso con qualche piovasco sul Pavese. Nella prima parte del giorno locali banchi di nebbia sulla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
“Domenica 1° febbraio inizialmente molte nubi con possibili deboli precipitazioni in transito verso est. Nel pomeriggio diminuzione della nuvolosità a partire dai settori occidentali. All’inizio della settimana prossima si prevede un peggioramento del tempo per un ampio centro di bassa pressione sulle isole Britanniche che influenzerà le condizioni meteorologiche anche sull’Italia. Lunedì 2 aumento della nuvolosità ad iniziare da ovest nel pomeriggio, seguito da precipitazioni diffuse fino alla sera di martedì 3“, concludono gli esperti Arpa.
