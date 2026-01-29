Meteo Lombardia: febbraio inizia col maltempo

“Sulla Lombardia miglioramento del tempo grazie alla graduale debole stabilizzazione delle condizioni meteorologiche. Giovedì 29 diminuzione della nuvolosità a partire da ovest, qualche nube e isolati precipitazioni residue sui settori orientali. In serata il cielo sarà sereno, seppur con la possibile formazione di banchi di nebbia notturni in pianura. Nel corso della giornata di venerdì 30 prevalentemente soleggiato, ma sulla pianura inizialmente nubi basse e nebbia in dissolvimento specie sulla parte orientale. In serata è previsto un passaggio di nubi, non si escludono deboli locali precipitazioni. Temperature generalmente stazionarie con valori allineati alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Sabato 31 e domenica 1° nuvolosità irregolare con schiarite, anche ampie a tratti, e una generale assenza di precipitazioni. All’inizio della settimana prossima si prevede un peggioramento del tempo per un ampio centro di bassa pressione sull’Europa occidentale“, concludono gli esperti Arpa.

