Meteo Lombardia: imminente peggioramento, 20 cm di neve in arrivo

“Sulla Lombardia è atteso un peggioramento del tempo per una perturbazione Nord Atlantica in arrivo. Nella seconda parte di martedì 27 aumento della nuvolosità a partire da ovest, seguito da deboli piogge in estensione su tutta la regione in serata con possibili nevicate oltre i 1000 metri circa. Mercoledì 28 precipitazioni diffuse in transito verso nordest, localmente anche di moderata intensità. Possibili nevicate oltre i 800-1200 metri con accumuli fino a 10-20 cm circa a quote più alte. Nella notte e al mattino vento in rinforzo da est con forti raffiche sulla pianura orientale e ad alta quota in montagna. In pianura temperature minime in aumento, massime generalmente stazionarie con valori allineati alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Giovedì 29 è prevista una debole stabilizzazione con generale diminuzione della nuvolosità ad iniziare da ovest e solo locali precipitazioni residue sulle Alpi e sulle Prealpi orientali. Nel fine settimana il sole sarà intervallato da nubi passeggere, localmente non si escludono deboli precipitazioni“, concludono gli esperti Arpa.

