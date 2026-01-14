Meteo Lombardia: maltempo all’orizzonte, “attenzione tra venerdì pomeriggio e sabato sera”

“Oggi, mercoledì 14, copertura nuvolosa irregolare e pioviggine sparsa sui settori meridionali della regione. Giovedì 15 correnti occidentali umide con nuvolosità diffusa, pioviggine o precipitazioni deboli intermittenti e localizzate su settori occidentali e restanti rilievi; neve oltre 1200-1400 metri. Da venerdì 16 fino a lunedì 19 un sistema perturbato di origine nordatlantica si sposterà verso il Nord Africa e per tutto il periodo influenzerà il tempo anche sulla Lombardia, con effetti variabili di giorno in giorno a seconda della posizione del centro della depressione: precipitazioni relativamente più consistenti tra venerdì pomeriggio e sabato sera, in particolare sui settori centro-occidentali; poi in attenuazione o locale esaurimento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Da martedì 20 la perturbazione inizia a risalire lentamente verso nord nel Mediterraneo Centrale. Fino a domenica temperature massime in linea con i valori del periodo o leggermente superiori; minime sopra zero, in ulteriore aumento da sabato, con ridotta escursione termica giornaliera; tra lunedì e martedì generale calo termico per l’ingresso di aria fredda da nordest“, concludono gli esperti Arpa.

