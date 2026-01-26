Meteo Lombardia: perturbazione in arrivo, neve dai 700 metri

“La settimana inizia con tempo stabile sulla Lombardia. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, al mattino nubi basse in dissolvimento sui settori meridionali, lunedì 26. Dal pomeriggio di martedì 27 le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da una perturbazione nordatlantica in arrivo con aumento della nuvolosità a partire da ovest seguito da deboli precipitazioni in estensione in serata. Mercoledì 28 piogge diffuse, o possibili nevicate oltre i 700-1000 metri circa, localmente anche di moderata intensità. Vento in rinforzo con forti raffiche sulla pianura orientale e ad alta quota in montagna. Temperature massime in lieve calo, ma con valori generalmente allineati alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
“Nella prima parte di giovedì 29 si prevedono solo locali precipitazioni residue, nel pomeriggio miglioramento del tempo. Nel fine settimana il sole sarà intervallato da nubi passeggere, ma con una generale assenza di precipitazioni“, concludono gli esperto Arpa.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.